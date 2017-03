Populatia si firmele raman in pozitia de creditor net fata de sistemul bancar, in conditiile in care valoarea depozitelor din banci este cu 24,1% mai mare fata de valoarea totala a creditelor luate la 28 februarie 2017.

Depozitele populatiei in banci au crescut constant in ultimul an, si cu rate anuale din ce in ce mai mari, atat in lei cat si in valuta, in ciuda dobanzilor extrem de mici oferite de banci. Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), in februarie, economiile in lei ale populatiei au ajuns la 104,5 miliarde de lei, in crestere cu 1% fata de ianuarie si cu 12,7% in ritm anual.

In acelasi timp, si economiile in valuta ale persoanelor fizice au avansat in a doua luna a anului, dupa un recul in ianuarie, cu 1,3% fata de luna anterioara, si cu 9,1% comparativ cu februarie 2016, la 60,2 miliarde echivalent lei.

Astfel, per total, depozitele deschise de catre populatie la bancile din Romania au crescut in februarie cu 1,81 miliarde lei fata de luna precedenta, pana la 164,74 miliarde de lei (36,2 miliarde de euro), cu 11,4% peste nivelul din februarie anul trecut.

Sursa foto: Africa Studio/Shutterstock