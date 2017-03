Business-ul bancilor din Romania este deja afectat de jucatori financiari din afara tarii, in contextul in care orice roman poate sa isi deschida, de exemplu, online un cont la o banca din Germania, isi poate primi cardul prin posta si, mai nou, aceeasi banca germana a inceput sa acorde si credite online, a declarat la un eveniment dedicat digitalizarii in banking Alexandru Bita, directorul diviziei de eBusiness in cadrul Libra Internet Bank.

Oficialul Libra Internet Bank a avertizat la conferinta Digital Banking organizata de Oxygen Events ca, in contextul directivei revizuite a serviciilor de plata (PSD2), orice furnizor extern de servicii financiare se va putea conecta la sistemele bancilor, oferind clientilor produse cel putin similare cu ale bancilor, de la internet & mobile banking si pana la aplicatii de plati.

"Cum vor putea bancile in viitor sa isi pastreze contactul direct cu clientul, fara sa intervina <third party providers>?" este o intrebare la care sistemul bancar ar trebui sa gaseasca cat mai repede un raspuns si sa vina cu solutii.

Revenind la exemplul bancii din Germania, Bita atrage atentia ca o institutie din afara Romaniei va putea dupa implementarea PSD2 nu doar sa ofere produse si servicii bancare oricarui cetatean din spatiul comunitar, cat si sa ii arate acestuia in propria aplicatie conturile de la alte banci si operatiunile pe care le-a realizat.

Germania este o piata in care creditarea online, prin mijloace video de verificare a clientului, a capatat tractiune, ING DiBa fiind institutia financiara care a dat tonul in aceasta directie, din postura de banca 100% online. ING DiBa permite clientilor sa isi deschida un cont din fata calculatorului, in contextul legitimarii prin canale video. Pana la acest proiect pilot, circa 500.000 de clienti aveau nevoie anual sa faca o vizita la oficiul postal pentru ca banca sa faca prima identificare a clientului.

In Romania, Libra Internet Bank si ING Bank au facut cele mai mari progrese in ceea ce priveste acordarea de credite exclusiv online.

Recent, Michal Szczurek, CEO ING Bank Romania, a precizat ca banca lucreaza la o solutie prin care sa extinda la scara mare creditarea online, in contextul in care in ultimul trimestru al anului 2016 a acordat credite de consum online de 5 milioane lei catre 400 de clienti. Totusi, o limitare importanta in mutarea spre digital a serviciilor de creditare este semnatura electronica, insa seful ING Romania a anuntat ca in foarte scurt timp ar putea sa comunice solutia gasita in sensul armonizarii cu legislatia semnaturii digitale.

"Pana la sfarsitul anului, peste 400 clienti au cumparat online credite de nevoi personale, in valoare totala de 5 milioane lei. In ultimele trei luni ale 2016, peste 1.200 clienti au cumparat online fonduri mutuale, reprezentand 15% din totalul tranzactiilor cu acest produs", se arata in comunicatul ING de la prezentarea rezultatelor financiare.

