Plafonarea tarifelor in cazul asigurarilor de raspundere civila auto (RCA) este in opinia noastra un aspect deloc pozitiv pentru piata de asigurari din Romania, pentru ca evolutia primelor de asigurare RCA, in sensul cresterii sau scaderii acestora, ar trebui sa constituie exclusiv o decizie de business a societatilor de asigurari si nu a altcuiva, apreciaza Elisabeth Stadler, CEO in cadrul Vienna Insurance Group (VIG).