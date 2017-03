Romania are de parcurs pasi extrem de importanti pentru a fi pregatita de adoptarea monedei euro, reformele structurale fiind o conditie esentiala de bifat, desi perceptia generala este ca acest pas tine doar de politica monetara. Acest lucru nu pare, insa, foarte clar inteles. "Romania se poate conduce extrem de usor numai cu doua tipuri de masuri, taieri de taxe si cresteri de salarii. Cand o sa auziti niste sindicate la negocieri cu Guvernul spunand ca vor drumuri, eficienta energetica, agricultura performanta si nu doar cresteri de salarii, probabil ca si politicienii vor face aceste reforme", a declarat Valentin Lazea, economistul sef al BNR, in emisiunea Profesionistii in Investitii, unde a vorbit despre masurile necesare pentru aderarea Romaniei la zona euro.

Economistul sef a vorbit in cadrul emisiunii despre eforturile pe care Romania trebuie sa le faca pentru aderarea la zona euro si despre necesitatea schimbarii mentalitatii societatii noastre.

“Adoptarea euro inseamna a alerga la un maraton, nu la o cursa de 100 de metri. Am observat ca noi, romanii, avem o problema psihologica, facem eforturi pentru a ajunge la o tinta, apoi ne relaxam. De aceasta data, trebuie sa continuam acest efort de a ne califica la zona euro si inainte si dupa. Daca nu continuam eforturile, vom pati precum Italia, Spania, Grecia sau alte tari care s-au relaxat dupa ce au adoptat eurp. Asadar, ce trebuie facut nu este doar de la un punct la altul, este pentru totdeauna. Probabil aceasta idee nu convine nici clasei politice, nici populatiei”, a completat Valentin Lazea.

Aderarea la zona euro, posibila peste minim 6-7 ani de munca asidua

Reprezentantul BNR a vorbit despre perioada necesara pentru aderarea la zona euro, un proces lung, realizabil numai in urma unui efort comun si prin finalizarea reformelor structurale din domenii precum infrastructura, sanatate si educatie.

"Din momentul in toata societatea se hotaraste sa se apuce serios de aderarea la euro, sunt suficienti 6-7 ani de munca asidua. Sigur ca daca munca e facuta cu jumatate de inima, 6-7 ani pot sa devina 12,13 ani. Termenul minim de munca serioasa e de 6-7 ani, pentru ca in aceasta perioada se poate ajunge la un nivel al PIB de circa 70% din media Uniunii Europene , la paritatea puterii de cumparare, si se pot realiza reformele structurale fundamentale, extrem de importante, care pun bazele unei evolutii line si bune in interiorul zonei euro" a adaugat Lazea.

Aderarea la euro nu este doar un fenomen monetar

Adoptarea monedei euro de catre Romania presupune constientizarea faptului ca acest demers nu este doar un fenomen monetar si ca tara noastra trebuie sa fie parte din zona euro si la nivel de reforme in educatie, sanatate, infrastructura si alte domenii, considera Valentin Lazea, care precizeaza ca partea monetara este un sector mic din toata problematica ce tine de aderarea la euro.

Comitet pentru trecerea la euro, o singura intalnire in istorie

Autoritatile din Romania au instituit organisme de coordonare a procesului de adoptare a monedei unice. Este vorba de catre Comitetul interministerial pentru trecerea la euro, infiintat in 2011, si Comitetul de pregatire a trecerii la euro, infiintat in 2010. Economistul sef al BNR a facut precizari in legatura cu ambele comitete, declarand ca cel interministerial s-a intalnit o singura data, la infiintare.

"Din 2010 avem un comitet pentru pregatirea trecerii la euro, facut impreuna cu Ministerul Finantelor. Am invitat periodic si membrii ai altor ministere care au venit sporadic, dar comitetul mare la nivelul de ministrii, pentru trecerea la euro, care s-a infiintat in 2011, s-a intalnit o singura data in istorie, in 2011" a completat economistul.

Patru capitole mari pentru aderarea la zona euro

Reprezentantul BNR a vorbit si despre actiunile pregatitoare prezentate in tratatele europene si cum sta Romania la aceste capitole.



"Sunt patru capitole mari care trebuie facute pentru zona euro, doua sunt scrise in tratatele europene, iar doua sunt nescrise, dar subintelese. Primele doua, cele scrise, se refera la convergenta nominala si convergenta juridica", a specificat economistul.

Lazea a declarat ca in cazul convergentei nominale, respectiv criteriile de la Mastricht referitoare la inflatie, deficit bugetar s.a.m.d, Romania sta bine. In ceea ce priveste convergenta juridica, cu trimitere spre independenta bancii centrale, exista cateva semne de intrebare.



"S-a vorbit despre acel comitet de macrostabilitate, s-a spus ca sunt niste elitistii care nu sunt alesi de popor. Pai tot scopul bancilor centrale din UE e ca acel comitet sa nu fie ales de popor, ci sa fie ales tehnocratic, elitisti carora li se da un obiectiv foarte clar, prudenta. Daca ei ar vrea sa fie placuti poporului ar fi imprudenti, ar cheltui banii. Aceste criterii juridice nu sunt indeplinie astazi de Romania, ele trebuie intarite in sensul de mai multa independenta data bancii centrale. Oricat de anatema ar suna asta in urechile unora, take it or leave it!" a adaugat Lazea.



Cel de-al treilea capitol si cel mai important domeniu este cel al reformelor structurale, care au ca scop sa faca Romania competitiva in raport cu celelalte economii



"Ca sa ai o economie competitiva trebuie sa ai infrastructura, eficienta energetica, o agricultura de inalt randament si educatie" a completat economistul sef.



Al patrulea capitol se refera la reforma culturala, o reforma ce necesita o filosofie de tip germano-scandinava, nu una de tip mediteranean-latin.



"Pentru ca un stat ca sa subexiste in zona euro trebuie sa adere la o anumita filosofie. Ceea de tip germana-scandinav este ceea recomandata, nu cea de tip mediteranean-latin in care plata datoriilor e facultativa (..) Italia, Portugalia, inclusiv Spania au esuat si esueaza in continuare pentru ca au o mentalitate de tip latin" a completat reprezentantul BNR.

Valentin Lazea este de parere ca fara aprofundarea acestor capitole, aderarea la zona euro nu este posibila, iar in ceea ce priveste gasirea unor elite care sa lupte pentru indeplinirea acestui obiectiv, misiunea este extrem de grea.