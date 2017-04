Atacurile teroriste care au avut loc in ultimii ani in intreaga lume au atras atentia tuturor asupra amenintarii acestui risc. De exemplu, in acest moment, mai mult de jumatate dintre companiile de asigurari din Statele Unite acopera riscul de terorism, un procent important, avand in vedere faptul ca, in 2001, in perioada imediat urmatoare atacului de la World Trade Center, riscul de terorism era practic de neasigurat. wall-street.ro a stat de vorba cu singurul asigurator din Romania, CertAsig, care dispune de o solutie de asigurare contra terorismului adresata companiilor, dar si singura asigurare destinata posesorilor de drone comerciale.