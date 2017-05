Future Banking , unul dintre cele mai mari evenimente regionale dedicate digitalizarii in banking si in zona de plati, aduce in premiera o serie de inovatii si tehnologii, multe dintre ele fiind de curand lansate pe piata locala, in timp ce altele ar putea fi disponibile in scurt timp in Romania. Iti prezentam mai jos ce produse si solutii aduc participantii in demo zone. Inscrie-te pana maine la Future Banking pentru a testa live toate aceste inovatii.

Inca de la intrarea in sala de conferinta, sistemul de acces creat de BCR, bazat pe activarea de carduri contactless, va oferi o experienta reala a platilor contactless, care incep sa castige tot mai mult teren in ecosistemul de plati electronice din Romania. Astfel de sisteme, bazate pe tehnologia contactless, pot fi folosite insa in diverse industrii, nu doar in cea bancara.

Astfel, la Future Banking, participantii care s-au inscris din timp vor avea un card contactless personalizat, in timp ce accesul la eveniment al participantilor care s-au inscris pe ultima suta de metri se va face cu carduri nepersonalizate, de tip guest.

Kiosk-ul MoneyGram - o solutie self-service de transfer de bani

MoneyGram, partenerul principal al evenimentului Future Banking, urmeaza sa prezinte in cadrul spatiului demo un gadget inovator rezultat din parteneriatul la nivel mondial cu Kiosk.

Produsul din imagine este o solutie de tip self-service pentru transferurile de bani, care ofera clientilor o experienta mult mai buna in desfasurarea acestor operatiuni, crescand in acelasi timp eficienta tranzactiilor. Parteneriatul dintre MoneyGram si Kiosk nu vizeaza doar pietele foarte mature, cum ar fi Statele Unite, ci a putut fi scalat in intreaga lume, dispozitivele fiind prezente si in cateva piete din Europa.

Focusul echipelor de design si de produs din cadrul MoneyGram a fost ca aplicatia de pe aceste kiosk-uri sa poata fi operata de oricine, indiferent de gradul de educatie digitala si financiara.

Standul Mastercard - 2 fintech-uri si o lansare

Mastercard promoveaza la Future Banking serviciul digital MasterPass, care permite consumatorilor sa foloseasca orice fel de card inrolat in aceasta aplicatie pentru a-si imbunatati semnificativ experienta de plata online si offline, in contextul in care un client poate face o plata online cu un singur click, iar in offline functioneaza ca un portofel digital.

De asemenea, Mastercard sustine in cadrul evenimentului si doua Fintech-uri locale, Pago Plateste si Volt.

Pago Plateste este o aplicatie de plata cu un singur click a facturilor de utilitati, lansarea oficiala urmand sa aiba loc in zona demo in prima zi a conferintei Future Banking, in jurul orei 12:00.

Volt este un portofel digital prin care poti trimite bani instant catre prieteni si, totodata, sa imparti orice nota de plata.

Standul Namirial

Namirial (fosta xyzmo/SIGNificant) este un furnizor global de tehnolgie si solutii pentru proiectele de semnatura biometrica, fiind prezent si pe piata locala cu mai multe implementari deja active. Solutiile Namirial permit implementarea semnaturii biometrice, chiar calificata, pe dispozitive proprii sau pe telefonul mobil sau tableta consumatorului.

Soft-ul poate verifica in timp real autenticitatea semnaturii biometrice a clientului, care poate semna de acasa pe propriul smartphone sau pe tableta.

Vino la standul Namirial pentru a testa live cum poate o banca sa iti recunoasca semnatura, in vederea eliminarii potentialului de fraudare, si poti castiga prin tragere la sorti un abonament pe un an la serviciul de continut premium Wall-Street PRO.

Aplicatia mobila Fentury

Salt Edge, un furnizor global de solutii pentru agregarea datelor, va aduce in cadrul spatiului expozitional solutia Fentury, o aplicatie mobila care te ajuta sa economisesti bani prin planificarea financiara, functionand ca un asistent personal automat care te determina sa reduci din cheltuielile inutile. De asemenea, Fintech-ul are focus si in directia implementarilor aferente directivei PSD2.

Premii la standul Quickmobile

Nu in ultimul rand, la standul Quickmobile vei putea primi garantat un C-block, un plic de protectie fata de scanarea la distanta a datelor cardului tau bancar, si vei avea ocazia sa intri in cursa pentru marele premiu, un Apple Watch, gadget care permite efecturarea de plati contactless la comercianti, deocamdata doar in cateva tari din Europa.

Nu in ultimul rand 7Card va prezenta cum tehnologia NFC poate fi aplicata si in afara zonei de plati cu cardul, permitand accesul clientilor doar prin apropierea cardului la salile de sport prevazute cu cititoare NFC.