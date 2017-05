Guvernul Romaniei ar trebui sa aplice, in sistemul public, indicatorii de performanta specifici sectorului privat, astfel incat sa nu mai fie perceput ca fiind un administrator ineficient, iar calitatea serviciilor oferite cetatenilor sa creasca. O analiza realizata de KPMG Romania releva faptul ca introducerea centrelor de servicii partajate ar putea reprezenta o solutie in acest sens.

In Romania, serviciile publice sunt considerate, cel putin de catre utilizatorii lor, ca fiind destul de departe de a le satisface exigentele, remarca specialistii KPMG. In acelasi timp, guvernele nu sunt percepute ca fiind administratori eficienti. “Citim de foarte multe ori despre ineficientele din sectorul public, generate in principal de interese personale, sisteme si procese invechite sau atitudinea angajatilor”, sustin specialistii citati.

Pe de alta parte, insa, exista o asteptare din ce in ce mai mare a publicului in ce priveste furnizarea de servicii de o calitate mai buna in schimbul contributiilor platite – servicii de sanatate de calitate, educatie relevanta, rezolvarea rapida a problemelor si reducerea birocratiei. “Pentru a satisface aceste cerinte, guvernele trebuie sa aiba sistemele si procesele potrivite, operate de angajatii potriviti”, mai spun reprezentantii KPMG.

In opinia lor, mentinerea situatiei curente ar duce la investitii redundante in hardware si software, conducand la diferente de calitate si costuri diferite pentru servicii, excedent de personal si irosirea timpului pe aspecte interne.

Sursa foto: sheff