Allianz-Tiriac Asigurari, liderul pietei de asigurari din Romania, atrage atentia asupra necesitatii de a iesi din perioada de plafonare, aratand, prin intermediul datelor oficiale, faptul ca plafonarea tarifelor RCA, "nu a reprezentat solutia care sa rezolve problemele reale, de fond, care tin, in principal, de lipsa responsabilizarii soferilor, de siguranta in trafic, de lipsa unei capitalizari corecte a segmentului de asigurari RCA si de lipsa de educare a publicului din Romania".

Hotararea de Guvern emisa la finele anului trecut, prin care s-a impus un tarif maximal al RCA-ului, a avut un impact pozitiv semnificativ asupra unei anumite categorii de clienti, respectiv - transportatorii de marfa si persoane si un impact pozitiv relativ scazut asupra posesorilor de autovehicule. Singurii beneficiari ai Hotararii de Guvern privind limitarea preturilor RCA sunt clientii cu riscuri mari care au avut aceasta subventie temporara. Aceasta situatie ar trebui sa inceteze. Intr-o piata libera, pretul este dat de dimensiunea riscului, iar riscul devine agravant, asa cum statisticile o arata, potrivitu nui comunicat de presa al Alianz-Tiriac Asigurari.

Deputatii au adoptat, marti, proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, care, desi nu mai specifica plafonarea tarifelor RCA (actuala plafonare expira de data de 18 mai anul curent), dar impune o limitare a marjei cheltuielilor de administrare la 25%.

Piata asigurarilor este sub presiune

Conform statisticilor UNSAR, in 2016, valoarea daunelor platite (plus rezerve de daune) pentru accidente petrecute in afara tarii a crescut, fata de anul 2015, cu circa 130%, 76% din totalul despagubirilor pentru accidentele produse in afara tarii fiind cauzate de catre transportatori.

Doar in primul trimestru al acestui an, valoarea daunelor platite pentru vatamari corporale a crescut cu circa 68% fata de acelasi interval de timp al anului trecut, la un numar constant de dosar de daune, ceea ce arata faptul ca severitatea cu care se produc daunele auto este din ce in ce mai puternica. Conform celui mai recent comunicat emis de catre ASF, dauna medie RCA platita pentru vatamari corporale, in primul trimestru din 2017, a crescut cu 48%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Allianz-Tiriac Asigurari: Trecutul reprezinta o lectie amara

"In 2016, numarul total al nemultumirilor legate de asigurarea RCA a scazut cu circa 7%, ramanand insa asigurarea cu cele mai multe reclamatii inregistrate in ultimii ani, o situatie care trebuie sa ne preocupe pe noi toti, asiguratori si autoritati deopotriva. O problema importanta ramane, de asemenea, realitatea celor peste 1300 de petitii care invoca activitatea unor companii de asigurari carora le-au fost retrase autorizatiile de functionare, respectiv Astra si Carpatica, insumand circa 20% din numarul total al reclamatiilor pe segmentul RCA si Carte Verde", potrivit Allianz-Tiriac Asigurari.

Liderul pietei de asigurari apreciaza ca aceste "rezultate reprezinta inca un pretext pentru a ne reaminti situatiile dramatice din trecut din care actorii din industria asigurarilor, dar si clientii trebuie sa traga niste concluzii importate. Respectiv: care sunt consecintele practicarii unor tarife nesustenabile si necorelate cu profilul de risc; care sunt consecintele lipsei unei capitalizari corecte a rezervelor necesare achitarii daunelor; de ce o piata libera, concurentiala, cu tarife corecte este necesara".

De asemenea, Allianz-Tiriac Asigurari spune ca Nivelul de intelegere a modului de functionare a asigurarii obligatorii auto ramane extrem de scazut.

"Daca in spatiul public sunt tolerate opinii de genul <daca nu am avut evenimente timp de 10 ani unde sunt banii mei?> inseamna ca suntem intr-o situatie foarte delicata in ceea ce priveste gradul de cunoastere si intelegere a modului in care functioneaza polita obligatorie de raspundere civila. Asigurarile s-au inventat pentru a mutualiza consecintele unui eveniment nedorit deoarece nici un participant in sistemul de asigurare nu si-ar permite sa acopere singur pagubele. Spre exemplu, un conducator auto poate produce o paguba de pana la 6 milioane de euro intr-un singur accident. Cate polite de 7,800 lei pe an, cu daune zero pe fiecare polita sunt necesare pentru a acoperi o singura dauna de acest fel?", spune Virgil Soncutean (foto), CEO Allianz-Tiriac.

A beneficiat cineva de pe urma perioadei de plafonare a tarifelor RCA?

Datele publicate de autoritati pun in lumina reflectoarelor adevaratele categorii beneficiare de pe urma perioadei de plafonare a tarifelor reglementate.

Clientii Persoane juridice : Pentru autovehiculele destinate transportului de marfa, apartinand persoanelor juridice, prima medie anualizata RCA s-a situat, la finele lunii decembrie 2016, la valoarea de 2,527 lei, fata de 3,544 lei in luna octombrie, inainte de aplicarea HG, in scadere cu peste 40%. Similar, pentru autovehiculele transport persoane, in decembrie 2016, prima medie era mai mica cu peste 70% (2,191 lei), fata de luna octombrie a aceluiasi an, (3,739 lei).

: Pentru autovehiculele destinate transportului de marfa, apartinand persoanelor juridice, prima medie anualizata RCA s-a situat, la finele lunii decembrie 2016, la valoarea de 2,527 lei, fata de 3,544 lei in luna octombrie, inainte de aplicarea HG, in scadere cu peste 40%. Similar, pentru autovehiculele transport persoane, in decembrie 2016, prima medie era mai mica cu peste 70% (2,191 lei), fata de luna octombrie a aceluiasi an, (3,739 lei). Clientii Persoane fizice : In cazul posesorilor de autoturisme, prima medie anualizata in luna decembrie 2016 s-a situat la valoarea de 465 lei, fata de 553 lei in luna octombrie 2016, diferentele de prime fiind de sub 19%.

: In cazul posesorilor de autoturisme, prima medie anualizata in luna decembrie 2016 s-a situat la valoarea de 465 lei, fata de 553 lei in luna octombrie 2016, diferentele de prime fiind de sub 19%. Partenerii de distributie, agenti, brokeri, inspector de asigurari : Pe ansamblul intregii piete, numarul total al contractelor anuale de asigurare a ramas constant, in timp ce prima medie RCA anualizata a scazut cu aproximativ 3%. In acest context insa, urmare a plafonarii tarifelor, peste 20.000 de intermediari in asigurari au fost afectati drastic de scaderea comisioanelor de intermediare, ajungand sa inregistreze venituri si la jumatatea celor de anul trecut.

: Pe ansamblul intregii piete, numarul total al contractelor anuale de asigurare a ramas constant, in timp ce prima medie RCA anualizata a scazut cu aproximativ 3%. In acest context insa, urmare a plafonarii tarifelor, peste 20.000 de intermediari in asigurari au fost afectati drastic de scaderea comisioanelor de intermediare, ajungand sa inregistreze venituri si la jumatatea celor de anul trecut. Companiile de asigurari: Asiguratorii expusi la RCA au continuat sa inregistreze pierderi pe aceasta linie de business, aportul la capital (conform comunicarilor publice), doar in primele 3 luni ale anului 2017, a insumat 200 milioane de lei, fiind necesar pentru a acoperi pierderile din trecut. Chiar daca rata combinata a inregistrat, in primul trimestrul al anului curent, o valoare de 97%, dand impresia unui profit, acest fapt se datoreaza, in realitate, primelor subscrise in 2016, cu precadere, pe contractele anuale. Realitatea este ca efectele perioadei de plafonare abia incep sa se resimta.

"Daca luam in calcul platile facute prin FGA (Fondul de Garantare) si BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania), hemoragia este vizibila pentru cine vrea sa vada. Salutam concurenta intr-o piata libera si intrarea oricarei companii de asigurari solvabila, integra, capabila sa gestioneze cu responsabilitate acest segment de asigurare atat de delicat si cu impact asupra oamenilor din Romania si nu numai. Concurenta reala nu poate decat sa provoace companiile de asigurari in gasirea unor parghii prin intermediul carora sa optimizeze costurile interne pentru a ramane in zona de competitivitate si a arata responsabiliate fata de beneficiarul final", mai arata Allianz-Tiriac Asigurari.

Virgil Soncutean subliniaza ca "iesirea din perioada celor 6 luni de plafonare este imperativa. Desi 2016 ne-a apropiat de pierderi zero pe linia RCA, primul trimestru din 2017 relanseaza o noua spirala de crestere a pierderilor pe aceasta linie de business. Consideram ca o iesire graduala din aceasta perioada este un semn de maturitate si responsabilitate, insa lipsa unei solutii pentru riscurile mari pe aceasta linie de business mentin premisele unei noi escaladari".