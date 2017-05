Miercuri, in mod ciudat pentru o piata teoretic libera, pe care preturile ar trebui sa rezulte din raportul dintre cerere si oferta, Autoritatea de Supraveghere Financiara a anuntat tarife de referinta pentru politele RCA, scrie News.ro. Chiar sefii din ASF admit ca este vorba doar de preturi orientative si nu este clar ce se va intampla cu o companie de asigurari care aplica un tarif dublu, de exemplu, fata de cel orientativ.

Noile tarife stabilite au un nivel orientativ si au la baza datele statistice individuale, datele statistice agregate la nivel de piata si metodologia de calcul Prim-vicepresedintele ASF, Cornel Coca Constantinescu

Pentru o polita RCA incheiata pe un an de zile de persoanele cu varsta intre 31 si 40 de ani, ce detin un autoturism cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 1.201 si 1.400 cmc, este 506 lei.

Joi, presedintele Consiliului Concurentei a mentionat ca institutia pe care o conduce urmeaza sa monitorizeze sectorul in perioada urmatoare, impreuna cu ASF.

ASF-ul ne-a spus: preturile nu s-au dus pana la maximum, erau substantial sub acele nivele maxime. Din punctul acesta de vedere ar parea ca piata totusi a functionat. In acelasi timp, ei au luat masuri de asanare in piata. Lucrurile par sa fii progresat in aceste sase luni in care a fost inghetata piata Presedintele Consiliului Concurentei

Guvernul a decis sa nu mai prelungeasca inghetarea tarifelor, de frica UE

Guvernul a decis sa nu mai prelungeasca inghetarea tarifelor, de frica Comisiei Europene, care se opune restrangerii concurentei. Asociatile de transportatori, principalii beneficiari ai inghetarii preturilor, au facut presiuni, in ultimul timp, pentru prelungirea perioadei de inghetare a preturilor.

”Daca am fi extins plafonarea peste sase luni, exista un risc substantial ca cei de la Comisia Europeana sa declanseze o procedura de infringement”, a avertizat Chiritoiu.

Potrivit cifrelor anuntate de ASF, pentru persoane juridice ce detin un autoturism cu capacitate cilindrica intre 1.401 si 1.600 cmc, tariful de referinta este 957 de lei, fata de un tarif de prima maxim de 992 lei (-4%).

Pentru autovehiculele destinate transportului de marfa (persoane juridice) cu masa de peste 16 tone, tariful de referinta este 7.314 lei, mai mic cu 3% fata de tariful de prima maxim stabilit pentru aceasta categorie (7.534 lei).

Pentru autovehiculele destinate transportului de persoane detinute atat de persoane fizice, cat si juridice, cu o capacitate mai mare de 40 de locuri, tariful de referinta are valoarea de 5.616 lei, cu 15% mai putin decat tariful de prima maxim care se aplica acestei categorii (6.600 lei).

”In acest fel se stabileste un reper pentru tarifele de prima aferente politelor RCA. Acest tarif poate fi utilizat atat de catre consumatori, care vor avea astfel la indemana un instrument de comparatie pentru ofertele societatilor de asigurare, cat si de catre asiguratorii care doresc sa intre pe piata RCA sau de catre alte parti interesate”, spun reprezentantii ASF.

Ei spun ca publicarea tarifelor de referinta contribuie semnificativ la cresterea transparentei privind accesul la informatiile esentiale, informarea corespunzatoare a consumatorilor si diseminarea de informatii corecte si complete.

Tarifele de referinta au un caracter orientativ si sunt calculate pe baza datelor cu privire la polite (perioada 2012-2016) si la daune (perioada 2010-2016), furnizate de asiguratorii autorizati sa practice RCA la data 31 decembrie 2016.

Tarifele de referinta sunt structurate in functie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfa, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoana juridica/persoana fizica) si de caracteristicile tehnice (capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri) in functie de categoria vehiculului.

Proprietarii de masini nu vor putea obtine numerele de inmatriculare daca nu au asigurare RCA

Comisiile de Buget Finante, Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor au votat marti pentru a pastra, in proiectul legii care reglementeaza asigurarile auto obligatorii RCA, definitia initiala data vehiculului care trebuie sa aiba RCA, fiind excluse bicicletele si carutele, dar au votat pentru ca vehiculele care sunt in proces de inmatriculare sa aiba asigurare. Proiectul legii, in ansamblu, a fost adoptat la final, cu doar trei voturi imptotriva si o abtinere.

Astfel, proprietarii nu vor putea obtine numerele de inmatriculare daca nu au asigurare RCA. Insa, asigurarea RCA poate fi suspendata doar daca vehiculul este tinut intr-un spatiu privat, in afara spatiului public.

Politele de tip RCA constituie mai mult de jumatate, aproximativ 54%, din totalul pietei asigurarilor.

Piata RCA a fost zguduita de scandaluri

Piata RCA a fost zguduita de scandaluri dupa declansarea falimentului in cazul Astra si Carpatica. In prezent, pe aceasta piata activeaza noua jucatori: Euroins, City Insurance, Allianz-Tiriac, Generali, Asirom, Omniasig, Groupama, Uniqa si Grawe, ultima intrata de curand pe piata.

Alte doua companii, Euro Insurance DAC si DallBogg, au primit avizul ASF pentru a vinde asigurari pe piata, pe baza pasaportului european. Cele doua companii nu au subsidiara in Romania si, potrivit surselor News.ro, nu sunt inca active pe piata.

Un raport publicat anul trecut de Consiliul Concurentei, care a dat aviz pozitiv Hotararii de guvern privind plafonarea tarifelor RCA, arata ca segmentul RCA "pare" sa prezinte unele trasaturi oligopoliste, intrucat primii sapte jucatori activi controleaza peste 90% din totalul subscrierilor incepand cu iunie 2015.

Volumul total al primelor brute subscrise pe segmentul asigurarilor de raspundere civila auto RCA a atins anul trecut un total de 4,03 miliarde lei (897 milioane euro), cu 29% mai mult decat in anul anterior, in contextul cresterii primei medii, iar liderul pietei a devenit Euroins, potrivit datelor ASF.

Sursa foto: Pixabay.com