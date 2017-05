Gradul de indatorare al romanilor la banci creste, din nou, intr-un ritm care atrage atentia Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In cazul ipotecarelor, sumele contractate sunt tot mai mari de la un an la altul, astfel ca gradul de indatorare a ajuns la 46%. In plus, rata medie la un credit ipotecar a crescut in 2016 cu 12% fata de anul anterior, in conditiile in care dobanzile au scazut.