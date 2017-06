Noua din zece europeni nu ar lasa un software sa ia decizii de ordin financiar in locul lor. In Romania, procentul este similar, respectiv 90%. In plus, robotii consultanti sunt mai putin populari printre preferinte decat concultantii financiar, prietenii sau chiar decat website-uri.

Mai mult, 36% dinrte europeni sunt impotriva oricarei activitati automatizate cand vine vorba despre finantele personale. In Romania, procentul este de doar 22%, reiese din cel mai recent studiu ING International Survey Mobile Banking 2017 – Noi Tehnologii.

Totusi, pentru 26% dintre respondenti, aceasta ar fi o optiune daca aprobarea finala a deciziei este data de ei. Cu toate acestea, numai 3% sunt dispusi sa renunte complet la control si sa lase un robo-consultant sa ia deciziile fara aprobarea lor. In tara noastra, 38% dintre respondenti ar fi dispusi sa apeleze la robo-consultanti, dar numai daca ei iau hotararea finala, si 30% ar citi recomandarile trimise de astfel de programe.

Clientii accepta consultanta din partea robotilor, insa pastreaza dreptul de a decide

“Desi atentia publica asupra robotilor si deciziilor financiare automatizate a crescut, noi studii arata ca, de fapt, clientii nu se simt prea confortabil sa isi lase finantele pe mana tehnologiei”, se arata intr-un comunicat al bancii.

Potrivit ING, studiile comportamentale arata ca oamenii sunt reticenti in a ceda controlul – sau perceptia controlului – chiar daca ar putea obtine un rezultat mai bun prin externalizare sau delegare. Oamenii declara ca s-ar simti mult mai confortabil daca robo-consultantii ar oferi numai consultanta, fara a lua decizii in numele lor.

Mai mult, atunci cand au nevoie sa se sfatuiasca, oamenii prefera tot interactiunea umana, cu doi din cinci (40%) europeni marturisind ca vor solicita recomandarile unui specialist atunci cand iau decizia sa investeasca.

Pe locul urmator in topul preferintelor este internetul, cu 16% dintre respondenti dispusi sa caute informatiile pe website-uri specializate si 14% fiind deschisi la sfatul familiei sau prietenilor.

“Pe ultimul loc este recomandarea oferita de un software, probabil din cauza aversiunii fata de algoritmi de calcul, dobandita in urma unei experiente neplacute”, se mai arata in comunicat.

Intrebati ce i-a determinat sa foloseasca serviciile de mobile banking, 55% dintre romanii chestionati aleg comoditatea si 23% au inceput sa il foloseasca pentru ca a fost facut disponibil de catre banca lor. Pe de alta parte, principala retinere pentru care nu ar alege sa foloseasca mobile banking este grija fata de securitatea operatiunilor – 47% fata de media europeana de 56%.

Europenii, neincrezatori in mobile banking pe masura ce suma creste

Romanii folosesc mobile banking cel mai des pentru a verifica soldul din conturi (52% dintre utilizatorii de mobile banking), plata facturilor – 46% si pentru a primi alerte privind activitatea bancara – 41%.

Pe de alta parte, europenii devin cu atat mai neincrezatori cu cat suma de bani este mai mare. Spre exemplu, respondentii se simt relativ confortabili sa lase o aplicatie sa transfere bani din contul de economii (34%) sau sa cumpere online lapte de la un magazin alimentar (32%), dar mai putin confortabil sa isi faca noi asigurari de sanatate (21%) sau sa faca investitii (13%).

„Posibilitatea de a lasa algoritmii sa ia decizii financiare in locul nostru poate aduce beneficii reale si ne poate elibera de multe griji. Am remarcat, totusi, ca oamenii sunt reticenti sa reduca controlul asupra acestor decizii. Pe masura ce apar noi tehnologii, robo-consultantii devin din ce in ce mai des intalniti iar oamenii mai deschisi la solutii mai personalizate si comode, insa nevoia de control va ramane si se va vedea cel mai probabil in dorinta de a lua decizia finala”, a declarat Nathalie Spencer, cercetator comportamental in ING.

In opinia sa, luand in calcul faptul ca de multe ori software-urile pot avea un randament mai bun decat deciziile oamenilor, e important ca industria sa inteleaga unde se pierde increderea. “Doar asa putem ajuta oamenii sa isi imbunatateasca deciziile financiare”, a mai spus Nathalie Spencer.

Studiul ING a fost realizat pe baza chestionarii a aproape 15.000 persoane din 15 tari.

Sursa foto: robot, Shutterstock