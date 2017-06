Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a retras in data de 26 august 2015 autorizatia de functionare a societatii Astra Asigurari si a luat aceeasi decizie in ce priveste societatea Carpatica Asigurari, un an mai tarziu, respectiv in data de 27 iulie 2016.

Retragerea autorizatiei de functionare a celor doua societati a avut drept consecinta imediata pierderea calitatii acestora de membru al BAAR si, implicit, preluarea spre gestionare de catre BAAR a tuturor dosarelor de dauna Carte Verde care implica autovehiculele asigurate in mod valabil la data accidentului la Astra Asigurari, respectiv Carpatica Asigurari.

Astfel, de la data retragerii autorizatiei de functionare a Astra Asigurari si pana la 31 mai 2017, au fost transferate catre BAAR un numar de 7313 dosare de dauna. Situatia solutionarii lor este urmatoarea:

6.218 dosare au fost solutionate integral, cuantumul total al sumei achitate de Birou fiind de 114,9 milioane lei. In procente, Biroul a solutionat si achitat pana la 31 mai 2017 circa 85% din numarul total al dosarelor avizate la acesta pentru Astra Asigurari.

117 dosare au fost solutionate partial, suma platita de catre BAAR fiind de 11 milioane lei. Pana la solutionarea completa a acestor dosare, BAAR a constituit suplimentar o rezerva de dauna in valoare de 29,7 milioane lei.

978 dosare se afla in curs de solutionare iar rezerva de dauna constituita in acest scop de catre Birou este in valoare de 79,6 milioane lei.

Din cifrele prezentate rezulta faptul ca pentru dosarele solutionate partial sau care se afla in curs de solutionare in cazul Astra Asigurari, rezerva de dauna constituita ramasa la nivelul BAAR este, in prezent, de 109,3 milioane lei.

In ce priveste cea de-a doua societate, Carpatica Asigurari, BAAR i-au fost avizate un numar total de 6070 dosare de dauna in intervalul cuprins intre 27 iulie 2016 si 31 mai 2017. Situatia solutionarii acestora este urmatoarea:

Dosare solutionate integral – 4781, pentru care s-a achitat suma de 81,4 milioane lei

Dosare solutionate partial – 83 pentru care pana in prezent s-au achitat 5,8 milioane lei si s-a constituit o rezerva de dauna ramasa de 23,3 milioane lei

Dosare aflate in curs de solutionare – 1206, pentru care s-a constituit o rezerva de dauna in valoare de 77,2 milioane lei

Din cifrele prezentate se poate observa ca pentru dosarele solutionate partial sau care se afla in curs de solutionare in cazul Carpatica Asigurari, rezerva de dauna constituita ramasa la nivelul BAAR este, in prezent, de 100,5 milioane lei. In procente, circa 79% din numarul total al dosarelor preluate de BAAR pentu aceeasi societate au fost deja solutionate integral, celelalte aflandu-se in diferite faze de solutionare.

In rezumat, ca urmare a falimentului celor doua societati, Astra Asigurari si Carpatica Asig, BAAR a platit pana la 31 mai 2017 despagubiri in suma totala de 213,1 milioane lei (din care 125,9 milioane lei pentru Astra Asigurari si 87,2 milioane lei pentru Carpatica Asig) si mai are dosare in lucru, in diferite stadii de solutionare, cu o rezerva totala ramasa insumand 209,8 milioane lei (din care 109,3 milioane lei pentru Astra Asigurari si 100,5 milioane lei pentru Carpatica Asig).In acelasi timp, o analiza a cererilor de rambursare in functie de tarile de provenienta evidentiaza faptul ca peste 60% dintre solicitari provin din Italia, Germania si Marea Britanie, atat in cazul Astra cat si in cel al Carpatica.

Nu in ultimul rand, BAAR arata ca este pregatit sa preia si in continuare avizari pentru cazuri de dauna Carte Verde care au fost sau vor fi produse de autovehicule asigurate cu polite RCA valabile la data accidentului la Astra Asigurari, respectiv Carpatica Asigurari.

Contractele de reasigurare incheiate de BAAR pentru politele RCA inca valabile dupa data retragerii autorizatiilor Astra Asigurari si Carpatica Asigurari au fost de tip excedent de dauna. Primele platite de BAAR. pentru aceasta protectie prin reasigurare au fost in total de 4 milioane de euro.

