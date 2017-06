Disciplina la plata s-a imbunatatit semnificativ in ultimii ani, sumele refuzate la plata de banci scazand la niveluri similare celor dinainte de criza. Si numarul platitorilor indisciplinati este, in prezent, de aproape zece ori mai mic decat maximul atins in iulie 2009. Totodata, sunt de 30 de ori mai putine firme in interdictie bancara.