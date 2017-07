Ministrul Finantelor a declarat in mod neinspirat, imediat dupa audierile din Parlament, ca Pilonul II de pensii s-ar desfiinta. Contextul initial a fost acela al unei intrebari legate de contributiile celor care au PFA, insa raspunsul de pe holurile Parlamentului a fost unul foarte elaborat, parand a se referi la toti contribuabilii la aceste fonduri: “Pilonul II de pensii se va desfiinta, iar banii se vor intoarce la cei care au cotizat, acestia avand posibilitatea de a opta pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III de pensii. Vor opta intre stat si privat”, a fost declaratia domnului Ionut Misa preluata in mass-media.

Nicaieri in noul Program de Guvernare nu aparuse aceasta tema, iar realizand amploarea efectului produs de aceasta declaratie, ministrul Ionut Misa a negat ulterior un astfel de scenariu. Totusi, este suspect modul in care subiectul pensiilor romanilor care contribuie la Pilonul II apare, din cand in cand, in discutie, gurile rele spunand ca este si pentru a lua pulsul, a testa vigilenta societatii pe o astfel de tema.

Cifrele si adevarurile trunchiate despre pensiile private

Urmatoarele cifre arata traiectoria sistemului de pensii private obligatorii, asa-numitul Pilon II, care priveste orice cetatean al Romaniei care are la acest moment o varsta sub 55 de ani (nota: la momentul 2008 au fost inclusi obligatoriu cei sub 35, iar optional cei care aveau sub 45 de ani). Inclusiv pe cei care lucreaza la ora aceasta fara contract de munca ii priveste acest sistem, caci prin a nu contribui, isi anuleaza accesul la o sursa de venit dupa pensionare:

- pentru 6,7 milioane de romani s-au virat contributii la Pilon II, iar detinerea medie la 31 mai 2017 era de circa 5.300 RON, asadar ceva mai mult de 1.000 EUR/participant, conform statisticilor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Desigur, putem opera cu nuante aici, in sensul ca cei cu salariu sub media nationala au acumulat mai putin, iar cei cu venituri superioare mai mult, insa aceasta suma de "aproximativ 1.000 EUR" a fost frecvent citata in mass-media.

- contributia este acum 5,1% din salariul brut, desi conform graficului initial ar fi trebuit sa fie 6% inca de acum cativa ani. Cu alte cuvinte, toate Guvernele ultimilor 3 ani au limitat aceasta contributie, privand practic participantii la sistem de efectul compunerii pe termen lung a acestor sume, iar in final, de o suma mai mare si o pensie mai mare. Daca procentul ar ramane, sa spunem, la 5,1% din salariu pana la pensionare in loc de 6%, e ca si cum Guvernul ar taia aproape 15% din pensia finala a romanilor care contribuie si care vor ajunge la varsta pensionarii dupa anul 2045.

- romanii contribuie, in medie, cu circa 150 RON/luna, reprezentand acel 5,1% dintr-un salariu mediu brut pe economie de peste 3.000 RON.

- venitul la pensionare: pentru cei care se vor pensiona dupa 2045 este un fapt asumat acela ca din Pilonul I vor avea o pensie de circa 30% din venitul salarial. Pilonul II ar trebui sa le mai asigure inca aproximativ 15% din venitul anterior pensionarii, asadar acest sistem obligatoriu nu va putea inlocui pe deplin celelalte surse.

De la exemplul de succes din Chile, pana la nationalizari in Estul Europei:

Modelul de tip "Pilon II" a aparut in Chile inca din anii '80 si apoi a fost adaptat pe situatiile mai multor state. Chile este acum la momentul pensionarii majoritatii celor care au intrat in sistem in anii '80. Un astfel de sistem a degrevat statul de deficite ulterioare rezultate din sistemul public de pensii si a impulsionat economia sud-americana, vazuta acum drept cea mai dezvoltata de pe acel continent.

Mai aproape de noi, rabdarea statului a durat mai putin de 15 ani, din preajma anilor 2000 pana in 2015. In Ungaria in mod brutal, iar in Polonia intr-o varianta 'soft', in doua trepte (2013 - 2015), s-a operat o asa-numita nationalizare a fondurilor private de pensii. In Polonia, majoritatea sumelor au ajuns in sistemul Pilon I (public), intr-un subcont pe numele titularului respectiv.

Asadar temerea privind o nationalizare exista. In Romania, ar trebui inca 5 ani sa nu se vorbeasca ceva despre Pilon II si sa fie lasat sa functioneze, pentru a se sterge din memorie declaratiile neinspirate venite dinspre mediul politic.

Adevarurile trunchiate de pe la noi

1) "Am in cont 1.000 euro dupa aproape 10 ani. Daca s-ar nationaliza, de fapt pierd acei 1.000 de euro." Adevarat doar pana la un punct, insa pierderea nu este doar acea mie de euro. Simularile arata ca in primii 10 ani se acumuleaza cam a 20-a sau a 25-a parte din ceea ce se va acumula in 40 de ani, presupunand ca cineva vireaza constant de la varsta de 25 de ani pana la 65 de ani.

Ce vedem acum in conturile de pensii private reprezinta doar 4-5% din ce am vedea dupa inca 30 de ani. Explicatia este una matematica si tine atat de acumularea constanta de sume in timp, cat si de randamentele compuse pe toata aceasta perioada.

Prezint rezultatele unei simulari aplicate detinerii medii a unui roman, presupunand ca a intrat in sistemul de pensii inca de la inceput:

are 5.300 RON in contul de Pilon II dupa aproape 10 ani, conform statisticilor APAPR.

va contribui constant, cu 160 RON lunar, reprezentand 5,1% x 3150 RON salariul mediu brut estimat pentru anul 2017. In realitate, lucrurile pot sta chiar mai bine, deoarece salariul mediu brut are tendinta de crestere pe termen mediu, iar in rezultatele de mai jos nu am presupus nicio crestere in termeni reali a salariului timp de 30 de ani, nici a contributiei.

randamentul net in termeni reali, dupa toate comisioanele aplicabile, este prezentat in 3 scenarii: varianta centrala 3,5%/an, optimista 4%/an, prudenta 3%/an. In perioada recenta, randamentul mediu a fost de 5,5% anual, insa pe termen lung este conservator sa consideram un randament mai redus.

Suma curenta & Contributii timp de 360 de luni ramase Randament mediu anual Ce suma vei avea dupa inca 30 de ani? 5300 RON , 160 RON/luna 4% 126.703 RON 5300 RON , 160 RON/luna 3,5% 115.489 RON 5300 RON , 160 RON/luna 3% 105.414 RON

Nota: Calculele apartin autorului

Asadar, daca nu avem surprize din partea vreunui Guvern, un roman care va avea salariul mediu timp de 30 de ani in Romania ar putea avea peste 25.000 EUR acumulati in contul de Pilon II, la momentul pensionarii. Suma se transforma in pensie lunara, iar soldul ramas in cont va produce in continuare randamente, insa ceva mai mici (estimativ 2-3%/an).

De asemenea, suma orientativa de 25.000 EUR de la momentul pensionarii trebuie privita in termeni reali. Viitoarele cresteri de salarii in economie nu au fost incluse in calcule, iar acestea tin loc si de componenta inflationista care va aparea pe acest interval indelungat.

Daca s-ar modifica regimul pensiilor Pilon II, aceasta ar fi suma potentiala deturnata: statul nu te-ar priva de 1.000 euro, ci de un potential de 25.000 euro.

Politicienii care arunca in spatiul public ideea nationalizarii fondurilor de pensii se bazeaza si pe faptul ca indivizii nu intrevad acum suma de 25 de ori mai mare de la final.

2) "Pensia din Pilon II va fi foarte mica, deci ma pot dispensa de ea", considera o mare parte din contribuabili. Adevarul este din nou spus pe jumatate: nicicand nu s-a afirmat ca Pilonul II va inlocui in totalitate pensia de la stat, cel putin timp de o generatie sau doua. Trecerea s-ar face gradual catre privat. Pentru cineva care se va pensiona dupa anul 2045, inlocuirea venitului cu care s-a obisnuit prin prisma salariului va fi, cu aproximatie: 30% din Pilonul de stat, iar 15-20% din Pilonul II, daca ipotezele de acum raman valabile pana atunci. Cineva cu un salariu brut de 1.000 EUR ar avea o pensie de la stat de circa 300 EUR si una din Pilon II de circa 150-200 EUR.

3) Rambursarea sumelor: "Sa mi-i dea de pe acum, gasesc eu unde sa plasez cu mai mult de 3-4% pe an"

Revenind la declaratia neinspirata a Ministrului de Finante, probabil sesizand gravitatea anuntului privind Pilonului II, domnul Misa s-a grabit sa mentioneze faptul ca se vor rambursa sumele catre participanti. In primul rand este nefezabil sa se ramburseze 8 miliarde de euro plasati in titluri de stat, obligatiuni si actiuni, deoarece acest lucru s-ar face in urma unor vanzari fortate ale acestor detineri ale fondurilor, la preturi mult depreciate.

Dar ideea de a primi acei bani acumulati poate sa surada multora. E adevarat ca sunt suficiente oportunitati sa investesti pe urmatorii 30 de ani cu mai mult de 3% sau 4% pe an. Insa apar aici doua intrebari:



cati dintre cei 6,7 milioane de romani nu si-ar lua mobila de acei 1.000 EUR, daca ar fi rambursati catre fiecare?

daca i-ar depune, totusi, intr-un cont de Pilon III (acela optional), cati ar economisi, in mod disciplinat, 160 RON/luna timp de 30 de ani?

Raspunsurile le vedem chiar in Pilonul III, unde sunt circa 400.000 de participanti, asadar sub 10% fata de cei din sistemul obligatoriu.

4) Iluzia optiunii intre Pilon III si Pilon I, pe o scara larga.

Continuand extrasele din declaratia ministrului, caci ea ar mai putea aparea in viitor sub alte forme, sau enuntata de alte persoane: oamenilor li s-ar fi dat optiunea de a merge in Pilon III sau in Pilon I, mai spunea domnul Misa. Aici avem un exemplu apropiat geografic, intr-o tara cu o cultura financiara mai avansata fata de a noastra: din nou revin la exemplul din Polonia.

In 2013, acolo s-a derulat prima etapa de nationalizare, cand banii polonezilor aferenti titlurilor de stat au fost mutati din Pilonul privat in Pilonul public. Statul a lasat o fereastra de timp in care fiecare sa "opteze" pentru a ramane cu restul de sume in Pilonul privat sau a merge catre Pilonul de stat. Doar ca, in toata perioada, autoritatile au interzis administratorilor de pensii sa-si faca reclama pentru a atrage participantii, iar cine nu opta intr-un anumit interval de timp era automat directionat in Pilonul I.

In final, rezultatul a fost: peste 80% dintre polonezi s-au 'trezit' mutati in Pilonul I, cea mai ineficienta solutie pentru ei. Ca o paranteza, acel argument de a diminua datoria publica prin nationalizare a avut doar un efect temporar. Minunea a durat doar 3 ani, iar in 2016 datoria publica a Poloniei este la acelasi procent din PIB precum inaintea nationalizarii.

Similar, in Romania nu cred ca are cineva iluzia unei informari echilibrate, la nivelul intregii societati, pe aceasta tema. Chiar daca o parte dintre cei din Pilon II ar migra, in mod constient, in Pilonul III - sa presupunem 1 milion de romani, asadar sub 20% - ei bine, restul de 80% ar ajunge in Pilonul I.

Peste 30 de ani, cei care ar migra in Pilon III ar convietui cu ceilalti care nu vor avea resurse suplimentare din pensia privata, iar rezultatele unor astfel de dezechilibre se pot intui.

In concluzie, orice argument impotriva Pilonului II poate ascunde anumite capcane. Pilonul II, al contributiilor virate obligatoriu asa cum este el acum, trebuie mentinut in Romania pe termen lung.

Alternativa migrarii unor sume semnificative catre Pilonul III (optional) ramane o iluzie, care tine mai degraba de teorie. Ea este valabila doar la nivel individual, pentru cei informati. Statisticile inclusiv din tarile dezvoltate arata ca cei care economisesc pe termen lung in mod benevol reprezinta un procent relativ redus.