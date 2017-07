In Romania exista un numar foarte mic de utilizatori adevarati de carduri, "probabil o baza de circa un milion", restul fiind consumatori care fac plati cu cardul ocazional, a declarat intr-o emisiune Profesionistii in Banking Cosmin Vladimirescu, general manager al MasterCard Romania.

Seful MasterCard considera totusi ca in cativa ani am putea ajunge din urma media europeana, care este la circa 20% (ponderea platilor cu cardul din totalul platilor), in contextul in care in prezent suntem la circa 6-7%.

"Suntem departe de a vorbi de plafonarea tranzactionarii cu cardul. La 6-7% din totalul platilor, nu vad decat o singura perspectiva, adica in sus [...] In Romania avem de fapt un numar foarte mic de utilizatori adevarati de carduri, in rest fiind plati ocazionale. In clipa in care am crescut aceasta masa critica de utilizatori care platesc cu cardrul, impactul s-a vazut in toata piata. Dar nu avem 16,5 milioane de utilizatori de carduri, avem un core probabil de un milion, care plateste frecvent cu cardul", a explicat Vladimirescu.

De altfel, cateva cifre oferite in premiera in cadrul emisiunii par sa sustina declaratia optimisata cu privire la recuperarea decalajului fata de media UE.

Cardurile din Romania sunt subutilizate. Doar o mana din ele sunt utilizate corespunzator.

In anul 2016 comparativ cu 2015, Mastercard a inregistrat o crestere de 73% a volumelor tranzactionate online in Romania, iar numarul tranzactiilor cu carduri Mastercard a crescut cu 53%. Daca excludem platile de facturi, potrivit oficialilor companiei, cresterea platilor efectuate cu carduri Mastercard este si mai mare: 117% pe volume, respectiv 131% pe tranzactii.

Potrivit estimarilor, piata de ecommerce din Romania ar trebui sa ajunga in acest an la 2 miliarde de euro.

"In comporamentul oamenilor educati, exista un shift de mentalitate la un moment dat. Daca ai folosit foarte mult cardul de debit, incepi sa vezi cum poti sa folosesti eficient un card de credit. Ma astept ca o parte din traficul de pe cardul de debit sa migreze catre cardul de credit. Asta inseamna ca, la un moment dat, probabil ne vom plafona pe cardul de debit, care o sa fie folosit intotdeauna pentru retrageri de numerar, dar din ce in ce mai putin - pe masura ce ne apropiem si noi de comportamentul din tarile nordice – unde se decomisioneaza ATM-urile in momentul de fata, pentru ca nimeni nu mai are nevoie de numerar", crede Cosmin Vladimirescu.

Pana acolo mai este totusi cale lunga, dar managerul MasterCard pariaza ca o sa crestem repede si "o sa prindem in cativa ani din urma media europeana, care este undeva pe la 20% din plati facute cu cardul".