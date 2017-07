Realitatea executiei bugetare pe primele sase luni ale acestui an este extrem de dura, avertizeaza presedintele Consiliului fiscal, Ionut Dumitru. Deficitul bugetar a crescut semnificativ, intr-o singura luna, de la 2,2 miliarde de lei la finalul lunii mai, la 6,3 miliarde de lei o luna mai tarziu. In acelasi timp, avem o nerealizare de peste 5 miliarde de lei a veniturilor si un necesar suplimentar de peste 5 miliarde de lei pentru a acoperi cheltuielile sociale pana la finalul anului. Situatia ar fi fost si mai dramatica daca se realizau cheltuielile de investitii. Insa, acestea sunt la jumatate fata de aceeasi perioada din 2016, in care s-a inregistrat minimul ultimilor 10 ani la acest capitol.

“Ce vad in executia bugetara este o nerealizare masiva a veniturilor si o depasire majora a cheltuielilor pe zona de cheltuieli sociale, de personal si cu asistenta sociala. In acelasi timp, aceste lucruri s-au mai atenuat din nerealizarea masiva a cheltuielilor de investitii”, a explicat Dumitru.

El sustine ca imaginea bugetului de pana acum arata o evolutie dezamagitoare, si mai ales inexplicabila, a colectarii veniturilor.

Potrivit acestuia, in primele sase luni din an, atat veniturile cat si cheltuielile sunt sub asteptari. Pe partea de venituri bugetare se remarca o “sub-performanta evidenta” la principalele impozite indirecte, in special la TVA, unde incasarile au scazut cu 4,3%, desi era bugetata o crestere de 4,8%.