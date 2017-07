Economiile romanilor in banci cresc constant, de la o luna la alta, in ciuda dobanzilor din ce in ce mai reduse pe care le incaseaza si care, in curand, probabil nu vor mai acoperi inflatia. Cele mai recente date arata ca, in prezent, depozitele romanilor in banci insumeaza 167,7 miliarde de lei. Care este explicatia acestui comportament “contra naturii” al economisirilor?

Potrivit datelor publicate recent de Banca Nationala a Romaniei (BNR), economiile populatiei in lei in banci eu urcat, atat in ritm lunar, cu aproximativ 0,8%, cat si in ritm anual, cu aproape 10%. La valuta, cresterea este ceva mai redusa, dar importanta, cel putin ca evolutie anuala.

Pe de alta parte, desi tot mai multi economisti avertizeaza cu privire la iminenta crestere a dobanzilor, in prima jumatate a acestui an, bancile au bonificat din ce in ce mai slab economiile populatiei.

Spre exemplu, pentru depozitele noi, in lei, cu scadenta peste 2 ani dobanzile acordate de banci au scazut, in medie, de la 0,8% in iulie 2016, la 0,66% in iunie anul acesta. Pentru economiile la termene cuprinse intre unu si doi ani, dobanzile au crescut usor in perioada analizata, insa raman reduse, de aproximativ 1,82% pe an. Pentru scadentele mai scurte dobanzile sunt, insa, in scadere.

