Profitul Raiffeisen Bank bate pasul pe loc, ajungand dupa primele 6 luni din an la 54 milioane de euro, in timp ce activele totale au crescut totusi cu 6%, la 7,32 miliarde de euro. Depozitele clientilor au sporit semnificativ - cu 14% - in timp ce portofoliul de credite nete a urcat cu 3%, pana la 4,32 miliarde euro, dintre creditele nou aprobate peste o treime fiind directionate catre persoanele fizice.

"In termeni comparabili, exceptand evenimentele nerecurente, profitul net a crescut cu 2%, pana la 55 milioane euro", precizeaza banca.

Potrivit comunicatului transmis de Raiffeisen Bank, creditele nou-aprobate in aceasta perioada au fost de 1,4 miliarde de euro, mai mult de o treime

fiind acordate segmentului persoanelor fizice.

Conturile curente ale populatiei si intreprinderilor mici au crescut intr-un ritm sustinut, de plus 30%, si au ramas forta principala din spatele avansului inregistrat de soldul depozitelor clientilor, care a crescut cu 14% fata de aceeasi perioada a anului precedent, pana la 5,90 miliarde euro.

Pe segmentul IMM-urilor, banca mentioneaza semnarea a doua noi acorduri cu Fondul European pentru Investitii (EIF), in valoare totala de 387 milioane euro, sub programele COSME si Initiativa pentru IMM-uri, urmand sa faciliteze accesul la finantare a IMM-urilor in urmatorii trei ani. In prima parte a anului 2017, soldul creditelor acordate intreprinderilor mici si mijlocii a crescut cu peste 10%, acest segment generand circa 3,6 milioane de operatiuni.

"Si in ceea ce priveste acumularile in conturile companiilor, IMM-urile au avut o performanta deosebita, cu cresteri de circa 30%. In segmentul companiilor mari, banca a inregistrat finantari in crestere in domenii ca: servicii de sanatate, infrastructura, retail, auto, logistica, dar si in sectorul imobiliar, prin finantarea si refinantarea cu succes a unor proiecte de referinta din Bucuresti, Cluj Napoca sau Timisoara", se arata in comunicatul Raiffeisen Bank.

Cresterea portofoliului de credite a generat si un usor avans de 1% in cazul veniturilor nete din dobanzi, principala sursa de venit a bancii. Totusi, veniturile totale ale bancii au scazut cu 3%, la 217 milioane euro, excluzand tranzactia cu actiunile Visa Europe. "Principalele motive care au dus la usoara diminuare a veniturilor totale sunt digitalizarea serviciilor noastre, alaturi de lansarea de noi pachete de cont curent si a produselor de creditare si economisire la preturi avantajoase clientilor", subliniaza banca.

In acelasi timp, costurile operationale ale bancii au crescut cu 3%, pana la 131 milioane euro, influentate, printre altele, de costurile de transport si procesare a numerarului, evolutie in linie cu tendinta pietei.

Costul cu provizioanele aferente portofoliului de credite a scazut de la 26 de milioane euro, in iunie 2016, la 20 milioane euro, in iunie 2017, excluzand efectul unor evenimente nerecurente, cum ar fi darea in plata si campania de conversie a creditelor denominate in franci elvetieni.

"Tendinta de scadere a costurilor cu provizioanele a continuat, urmand evolutia pozitiva a economiei in ansamblu si imbunatatirea comportamentului de plata al clientilor: provizioanele pentru deprecierea creditelor (normalizate, fara efectul combinat al legii darii in plata si conversiei cu discount a creditelor in franci elvetieni) au scazut pana la 20 milioane euro, fata de 26 milioane euro la jumatatea anului 2016", arata banca.

Raportul creditelor / depozite s-a imbunatatit, de la 0,81 in 2016 pana la 0,73 la mijlocul acestui an.

Raifeisen Bank mizeaza tot mai mult pe canalele electronice

Raiffeisen Bank anunta ca a inregistrat o crestere sustinuta in utilizarea canalelor alternative de catre clienti, ajungand pana la 344.000 clienti activi pe canale electronice (online si mobile banking). De asemenea, numarul de automate multifunctionale instalate a ajuns la 164 (fata de 83 la mijlocul anului precedent).

Pe segmentul de mobile banking, Raiffeisen a raportat o crestere a utilizarii lunare de 125%, de la o baza destul de joasa, totusi, iar circa o treime din produsele de economisire au fost deschise digital.

"Platile electronice efectuate prin intermediul bancii de catre companii au fost de circa 87% pentru clientii IMM si de 96% in segmentul companiilor medii si mari. Utilizarea lunara a serviciilor electronice de catre persoanele fizice a inregistrat de asemenea o apreciere semnificativa, respectiv o crestere de aproape 50% a portofoliului activ", precizeaza banca.

Raiffeisen Bank are circa 2 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 100.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari. Reteaua numara 466 de agentii, aproximativ 1.100 de ATM-uri, 164 de MFM (automate multifunctionale) si aproximativ 18.000 de EPOS-uri. Banca avea 5.190 de angajati la jumatatea anului 2017, fata de 5.311 in iunie 2016.