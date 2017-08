Preturile de consum cresc tot mai repede. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna iulie la 1,4%, cel mai inalt nivel din octombrie 2014. Cu o luna in urma, rata anuala a inflatiei era de 0,9%. Doar intr-o luna, energia electrica s-a scumpit cu 6,8%. In schimb, preturile alimentelor au scazut in iulie fata de iunie, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).