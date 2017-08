Introducerea unei plati defalcate a TVA ar urma sa aiba efecte semnificative asupra companiilor din Romania. Costurile acestora se vor majora avand in vedere ca pentru implementarea unei astfel de masuri, companiile vor fi nevoite sa faca schimbari la nivelul programelor de contabilitate, a sistemelor IT si, pe deasupra, sa suporte costurile generate de comisioanele bancare in urma cresterii numarului de tranzactii. Despre aceste efecte am discutat cu Mihai Erculescu, senior tax consultant la Accace Romania.

Una dintre cele mai importante urmari ale masurii fiscale privind plata defalcata a TVA este majorarea costurilor pentru companii. Acestea vor fi nevoite sa isi deschida conturi speciale de TVA in care clientii sa faca platile, iar apoi vor trebui sa comunice aceste conturi tuturor clientilor existenti.

Orice greseala in plata TVA va atrage o amenda de 50% din suma, conform proiectului de lege. Erculescu a precizat ca firmele vor trebui sa puna la punct noi proceduri prin care sa aiba in vedere scaderea posibilitatii ca platile sa se faca gresit. Acest lucru va rezulta in modificari ale sistemelor informatice actuale, precum si asupra informatiilor existente in baza de date in care sunt inregistrati furnizorii, modificari care vor afecta finantele companiei ce ar putea recurge la imprumuturi bancare pentru a-si continua activitatea.

“Costurile companiilor vor fi afectate, intr-o mare masura, de faptul ca se vor inmulti platile efectuate pentru tranzactiile din cadrul activitatii normale a firmelor. Astfel, acest lucru se va reflecta in necesitatea mai mare de alocare a resurselor umane in cadrul firmelor, deci, implicit, vor exista si costuri mai mari. De asemenea, costurille companiilor vor fi afectate de comisioanele percepute de institutiile bancare pentru noile conturi deschise. Exista posibilitatea ca aceasta masura sa afecteze fluxurile de numerar ale companiilor, in asa masura incat acestea vor fi nevoite sa suplineasca necesitatea de bani prin credite bancare; aceasta actiune se va traduce, in final, in costuri si mai mari suportate de companii", a declarat Mihai Erculescu pentru wall-street.ro.