Masurile fiscale implementate, cat mai ales cele anuntate pentru toamna, ameninta sa majoreze semnificativ asteptarile inflationiste, ceea ce va duce in opinia analistilor din AAFBR la o dublare a indicatorului Robor pana la sfarsitul anului si la instaurarea dobanzilor real negative pana cel putin la finalul anului 2018, in contextul in care dobanzile nominale anticipate vor fi net inferioare ratei anticipate a inflatiei.

Intr-un sondaj AAFBR, absolut toti analistii au indicat o majorare a asteptarilor inflationiste pentru finalul anului curent si urmator. Astfel, raspunsurile oferite plaseaza inflatia anuala la finalul anului curent la 2,13%, respectiv 3,3% anul urmator, marginal peste ultimele proiectii ale BNR, respectiv 1,9% pentru finalul anului curent si 3,2% pentru finalul anului 2018 (acestea din urma nu includ impactul majorarii accizei pe combustibil care va intra in vigoare incepand cu luna septembrie 2017).

"Anuntul recent privind majorarea semnificativa a accizei la combustibil, care va intra in vigoare in luna septembrie, va determina o crestere generalizata a costurilor de productie si serviciilor prestate. Pe de alta parte, consumul avanseaza si ramane pricipalul motor al cresterii economice. Cifra de afaceri in comertul cu amanuntul a crescut in luna iunie a anului curent cu 6,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior (serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si sezonalitate), iar stocul creditelor de consum denominate in moneda locala a crescut cu 10% in aceeasi perioada, cea mai accelerata crestere din ultimii cinci ani. Cresterea economica peste potential alimentata de factorii amintiti anterior genereaza presiuni inflationiste in crestere pentru finalul anului curent si anul urmator, cand vom pierde si efectul de baza al ultimei reduceri TVA. Aceasta creeaza premizele pentru o politica monetara restrictiva din partea BNR in perioada urmatoare, inclusiv majorarea dobanzii de politica monetara incepand cu primul trimestru al anului urmator", spune Iancu Guda (foto), presedinte AAFBR.

In acest context, majoritatea analistilor se asteapta ca dobanda de politica monetara sa fie mentinuta la nivelul actual, respectiv 1,75%, pana la finalul anului curent si doar 15% dintre respondenti indica o posibila crestere la 2%. Pe de alta parte, conform prognozelor analistilor, nivelul mediu al dobanzii de politica monetara pentru finalul anului 2018 este de 2,25%, in conditiile in care toti analistii au indicat o majorare a acesteia pe parcursul anului urmator.

Indicatorul Robor la o luna aproape se va dubla pana la finalul anului

In acest context, estimarile analistilor privind nivelul dobanzii ROBOR cu maturitate de o luna vizeaza o crestere fata de nivelul actual - 0,66% in iulie, respectiv 0,69% in august - pana la 1,08% la finalul anului curent si 1,60% la finalul anului urmator.

"Majorarile de taxe indirecte precum si politica bugetara axata pe impulsionarea consumului vor conduce la o majorare a ratei inflatiei atat in 2017 cat si in anul urmator. Prin urmare este asteptata o intarire a politicii monetare, probabil incepand cu finalul anului curent. Conform rezultatelor sondajului, atat pentru 2017, cat mai ales pentru 2018, dobanzile nominale anticipate sunt net inferioare ratei anticipate a inflatiei ceea ce conduce la anticipatii de dobanzi real negative pana cel putin la finalul anului urmator. Aceste rate real negative ale dobanzii pot genera un impact negativ asupra economisirii in moneda locala si asupra atractivitatii activelor denominate in moneda locala", avertizeaza Adrian Codirlasu, vicepresedinte AAFBR

Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), infiintata in anul 2008, reuneste in prezent peste 90 de membri activi, analisti si manageri din diverse ramuri ale spectrului financiar: macroeconomie, strategie, sector bancar, analiza financiara, investitii, asigurari, piata de capital, comunicare financiara si relatii cu investitorii etc.