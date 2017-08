Agricover Credit IFN, divizia de finantare a Agricover Holding, si-a majorat cu 20% expunere pe credite acordate fermierilor, in primul semestru, pana la un miliard de lei, in timp ce valoarea creditelor nou acordate a urcat cu 33%, la 421 milioane lei. Insa, creditorul a raportat la semestru un profit net de 11,3 milioane lei, in scadere cu circa 22% fata de perioada similara din 2016.

Astfel, IFN-ul specializat in creditarea agricola si-a sporit numarul de clienti in ultimul an cu 30%, pana la circa 2.400 de fermieri.

"Cresterea numarului de clienti si a plasamentelor acordate fermierilor au reprezentat principalele obiective Agricover Credit pentru primul semestru al anului 2017. Rezultatele obtinute confirma faptul ca avem o baza solida de dezvoltare. Dispunem de capitaluri proprii consistente, produse specializate de finantare si un portofoliu bine echilibrat, cu o crestere semnificativa pe segmentul de clienti medii si mici", a declarat Robert Rekkers, Directorul General al Agricover Credit IFN.

Rezultat operational in S1 s-a ridicat la circa 16,6 milioane lei, cu 7% peste nivelul anului trecut. IFN-ul precizeaza ca rezultatele au fost influentate de cheltuiala cu provizioanele de risc realizata in primele sase luni ale anului, dar rata creditelor neperformante nu este alaramanta, fiind la nivelul de 1,4%.

Rata de adecvare a capitalului se ridica la 19%, in conditiile in care capitalurile proprii au crescut cu 14% in primele 6 luni, pana la 158,77 milioane lei.

In primul semestru al anului, compania a urmarit dezvoltarea unor produse de sinergie (motorina cu plata la recolta, factoring pentru achizitia de ingrasaminte sau finantarea pe stoc) care ofera fermierilor acces imediat la input-urile necesare fara a avea blocaje in activitatea de productie cauzate de lipsa banilor sau a termenelor de plata restrictive.

Suntem increzatori ca in semestrul al doilea vom continua cresterea sanatoasa inregistrata in ultimii ani - Robert Rekkers.

"Interesul companiei pentru dezvoltarea segmentului de clienti micro (sub 100 hectare) prin oferirea de produse speciale si pregatirea unei echipe comerciale dedicate, a dus la dublarea numarului de fermieri micro finantati in primul semestru al anului 2017. Totodata, segmentul clientilor 100-400 hectare a inregistrat o crestere cu 37% fata de aceeasi perioada a anului trecut", se mai arata in comunicatul AgriCover.

In plus, strategia IFN-ului de a avea sucursale cat mai aproape de marile bazine agricole a continuat si in acest an prin deschiderea biroului din Timisoara. Astfel, numarul locatiilor in care Agricover Credit este prezent la nivel national a crescut la sapte. Tot pentru anul acesta, compania are in vedere deschiderea sucursalei din Craiova pentru a deservi numarul in crestere a clientilor din regiunea Oltenia.