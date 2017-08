Procedura de acordare a creditelor s-a simplificat in ultimii ani, din perspectiva verificarii veniturilor solicitantilor. Acestia nu mai sunt obligati sa prezinte adeverinta de venit completata de angajator, ci doar sa autorizeze banca sa verifice veniturile obtinute direct in baza de date a Fiscului. De la implementarea mecanismului pana in prezent, peste sase milioane de solicitanti de credite au beneficiat de aceasta simplificare.

Sistemul este in vigoare de doi ani si, in cele mai multe cazuri, banca primeste informatiile de la ANAF in aceeasi zi in care trimite solicitarea.

Mecanismul are la baza un protocol semnat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) cu Asociata Romana a Bancilor, dar si cu fiecare banca individual. Prin intermediul acestuia, bancile pot verifica veniturile solicitantilor de credite persoane fizice si situatiile financiare ale persoanelor juridice (cu acordul solicitantului).

Astfel, in baza unui acord scris, semnat de client, institutiile de credit semnatare ale protocolului solicita ANAF, in numele clientului, informatiile fiscale detinute despre acesta.

Cate banci au semnat protocolul cu ANAF?

Potrivit protocolului, ANAF transmite informatiile solicitate de banca in termen de maxim doua zile lucratoare, cu exceptia cazurilor de forta majora, insa, de regula, informatiile s-au transmis in aceeasi zi.

Pana in prezent, bancile au transmis la ANAF 6.126.083 de cereri de interogare ale veniturilor pentru clienti.

Protocolul este in vigoare la 33 de institutii de credit si are drept scop imbunatatirea activitatii de creditare prin reducerea riscului de frauda si fluidizarea procesului operational de creditare, ca urmare a simplificarii documentatiei solicitate aplicantului. Conform semnatarilor, peste 90% din fraudele bancare au la baza documente false privind veniturile.

In aceste conditii, comunitatea bancara s-a aratat “preocupata de consecintele fraudelor de fals si furt de identitate, precum si de uz de fals a documentelor de munca, si continua sa sustina necesitatea implementarii unor proiecte care au ca scop protectia clientilor de buna credinta si evitarea unor incidente care sa afecteze imaginea si stabilitatea sistemului bancar”.

Sursa foto: Dreamstime.com