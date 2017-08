Fondatorii sistemului de pensii pe trei piloni in Romania au gandit de la bun inceput sistemul ca fiind unul complementar, nu in concurenta. Menirea pensiilor private era sa completeze preconizata scadere a pensiilor publice in conditiile evidentului declin demografic. Din pacate astazi pare sa se uite aceasta intentie a "parintilor fondatori" si in locul unei mese care sa stea pe trei picioare se incearca tot felul de variante cu un picior mai scurt sau chiar cu doua picioare.

In acest context, vad o multime de comentarii legate de masura in care o pensie platita din pilonul I ar putea fi mai grasa si mai frumoasa decat una platita de pilonul II, adica pensiile obligatorii administrate privat. Se compara mere cu pere, vorbindu-se de randamente investitionale acolo unde ele nu exista, sau de ritmul in care creste valoarea punctului de pensie in raport cu randamentul investitional al pilonului II.

Eroarea fundamentala de la care se porneste intr-o astfel de discutie este urmatoarea. Si acesta este lucrul pe care orice cetatean ar trebui sa il aiba in minte daca vreodata va fi confruntat cu o alegere. Banii pentru pensia publica viitoare a cetatenilor activi de astazi nu exista. Pur si simplu nu se afla nicaieri stransi. Iar faptul ca ei nu exista prezinta un mare "avantaj". Ei pot fi inmultiti prin promisiuni oricat de mult, prin intermediul punctului de pensie. Deci puncte, nu bani!

Momentul adevarului va fi atins doar in momentul in care beneficiarii ipotetici vor deveni beneficiari efectivi si vor vedea cat cash vor genera punctele lor de pensie. Iar marimea acestui cash va depinde de cat de multi vor fi copiii si nepotii nostri, cati dinte ei vor mai fi in tara, cat de mari vor fi impozitele lor, cati imigranti vom fi primit in Romania, cati dintre ei se pricep sa si lucreze si asa mai departe.

Spre deosebire de pilonul I, in pilonul II banii dumneavoastra chiar exista sub in contul pe care il aveti. Ii puteti urmari zilnic cum se acumuleaza, prin accesul conturilor online. Deci aici chiar vorbim de lei. Dar faptul ca exista prezinta un "dezavantaj" major. Ei nu pot fi inmultiti printr-o decizie administrativa. Ei pot fi inmultiti doar prin intermediul pietelor financiare si, din acest motiv, rata de inmultire depinde de oportunitatile de investire existente, de profesionalismul administratorilor si de limitarile legii. Din pacate nu poate fi scos din joben un randament investitional.

Faptul ca banii chiar exista in orice moment o afla de exemplu, din nefericire, mostenitorii participantilor decedati, care intra in posesia acestor bani chiar daca beneficiarul initial al contului a decedat. Mostenitorii unui participant la sistemul public, decedat inainte de pensionare, nu vor beneficia de pensia acestuia. Pentru ca, dupa cum spuneam, banii acestia incep sa existe doar in momentul in care te pensionezi.

Deci, la o adica, confruntati cu o decizie de acest fel, va trebui sa va hotarati: ati prefera o pensie viitoare din banii care exista acum si care continua sa se acumuleze, sau din banii care inca nu exista dar, pe hartie, continua sa se acumuleze? Dar mostenitorii dumneavoastra?