Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG si State Street sunt gigantii din lumea bancara ce s-au alaturat programului initiat in 2016 de catre banca elvetiana UBS, proiect care isi propune sa creeze moneda digitala “utility settlement coin”.

Banca elvetiana a lansat acest concept in septembrie 2015 alaturi de Clearmatics, un start-up specializat in blockchain. Primele nume mari din sistemul bancar ce s-au alaturat proiectului au fost BNY Mellon, Deutsche Bank si Santander. Proiectul are in componenta sa si un jucator de pe piata de brokeraj, respectiv ICAP, conform investopedia.com.

Sistemul care va da nastere noii monede digitale este realizat prin intermediul platformei blockchain si va fi utilizat de catre jucatorii din pietele financiare pentru a realiza plati si tranzactii in mod rapid. Initiatorii proiectului au anuntat ca acesta va fi lansat in cursul anului 2018.

Bancile isi propun ca moneda digitala dezvoltata sa aiba in spate un mecanism prin care sa diminueze volatilitatea pe care monedele digitale este cunoscut ca il au, valorile acestora avand fluctuatii semnificative de la o zi la alta.

Piata criptomonedelor a cunoscut in ultimii ani o dezvoltare impresionanta. Pe platforma coinmarketcap, care urmareste evolutiile monedelor digitale, regasim un numar de 1098 de valute digitale diferite. Multe dintre acestea nu au un aport semnificativ asupra pietei criptomonedelor, insa capacitatea de care da dovada tehnologia blockchain le ofera posibilitatea de a avea o evolutie spectaculoasa intr-un interval de timp scurt.

Valoarea totala a pietei criptomonedelor ajunge in acest moment in jurul valorii de 176 de miliarde de dolari, cu 10 miliarde de dolari mai putin decat valoarea PIB a Romaniei in 2016. Vedeta monedelor digitale si primul produs al tehnologiei blockchain isi pastreaza suprematia. La momentul redactarii stirii, un Bitcoin valoreaza 4.824$, cu un numar de 16,5 milioane de monede in circulatie, valoarea acestora ajungad la peste 79,7 miliarde de dolari.

Pe cea de-a doua pozitie se afla Ethereum, a carui valoare este in acest moment in jur de 389 de dolari, in circulatie fiind 94,3 milioane de monede a caror valoare depaseste 36 miliarde de dolari.

Sursa foto: Zapp2Photo / Shutterstock.com