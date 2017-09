Banca Nationala a Romaniei (BNR) este ingrijorata de cresterea creditarii catre populatie si ia in calcul limitarea acesteia, asa cum a mai procedat si in trecut. In principal, este vizat gradul de indatorare, care, in anumite cazuri, ajunge la 70%, considerat ingrijorator. Creditarea imobiliara a intrat, deja, intr-o monitorizare mult mai atenta. In cazul in care, insa, tendinta nu se confirma, o astfel de decizie va fi amanata.

Reprezentantii institutiei au atras deseori atentia cu privire la accelerarea creditarii populatiei care risca sa creeze, din nou, probleme, mai ales in perspectiva majorarii dobanzilor.

Cel mai recent, directorul adjunct al Directiei Stabilitate Financiara din BNR, Florian Neagu, a avertizat asupra faptului ca “pragul de semnal” din creditarea populatiei a fost depasit.

“Creditarea populatiei a depasit pragul de semnal, insa nu am ajuns la pragul de alerta”, a explicat Neagu.

In aceste conditii, BNR ia in calcul adoptarea unor masuri de limitare a creditarii populatiei, daca evolutia va continua in acelasi ritm de pana acum.

Pe de alta parte, daca ritmul creditarii se va tempera, iar dobanzile nu vor creste asa cum se anticipeaza, o astfel de decizie se amana.

Preturile din piata imobiliara, monitorizate atent

In prezent, BNR practica o “monitorizare” atenta a creditarii populatiei. Din aceasta monitorizare face parte si cerinta, cu caracter obligatoriu, transmisa de BNR, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala, firmelor implicate direct sau indirect in piata imobiliara de a furniza date detaliate cu privire la locuintele construite, preturi, grad de ocupare etc.

Acest demers face parte din deciziile care vin sa intregeasca tabloul de semnal din aceasta piata, nu neaparat de decizie, sustin reprezentantii BNR.

Una din masurile luate in calcul pentru limitarea creditarii consta in plafonarea gradului de indatorare. In acest sens, se are in vedere reducerea acestuia de la 70%, practicat in prezent de anumite banci, undeva la 50%-55%.

Ingrijorarile cu privire la viteza de crestere a creditarii populatiei au fost expuse si intr-un caiet de studii coordonat de economistul-sef al BNR, Valentin Lazea, si publicat pe site-ul institutiei in urma cu o luna.

"Viteza de crestere a creditului si volumul creditului nou, in special in cazul creditarii ipotecare, sunt in prezent peste valorile de semnal privind o posibila crestere excesiva a creditarii (creditele acordate in aceasta perioada avand o probabilitate mare de generare de neperformanta)", se mentioneaza in document.

Totodata, in analiza se atrage atentia si asupra faptului ca gradul de indatorare al persoanelor care iau credite in aceasta perioada este in crestere, ceea ce presupune si o dificultate mai mare la rambursare cand conditiile se vor inrautati (spre exemplu vor creste dobanzile), iar conditiile favorabile din prezent pentru imprumuturi se vor incheia.

In aceste conditii, autorii studiului considera ca este nevoie de temperarea acordarii de credite catre populatie, in caz contrar existand efecte negative asupra economiei.

Mai mult, BNR a introdus in cel mai recent Raport asupra stabilitatii financiare un nou risc sistemic, legat de cresterea preturilor pe piata imobiliara. Acesta era, la momentul prezentarii Raportului, unul de intensitate redusa, insa in crestere.

Conform raportului, preturile locuintelor din Romania au crescut, in ultimul an, cu 7%, peste valoarea de semnal stabilita de Comisia Europeana, de 6%.

Sursa foto: Dreamstime.com