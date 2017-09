Trendul de crestere a dobanzilor se confirma. Indicatorul de referinta pentru majoritatea creditelor in lei, ROBOR la trei luni, a urcat la 1% pe an, cel mai ridicat nivel de la inceputul anului 2016 pana in prezent.

Dobanzile au crescut oarecum constant, in ultimul an. Indicatorul mentionat a urmat un trend ascendent din toamna anului trecut, cand a atins minimul istoric de 0,68% pe an, a ajuns la 0,8% pe an spre finalul anului, iar de atunci incoace a crescut, incet dar sigur, pana la 1%.

In general, dobanzile la creditele in derulate se actualizeaza la finalul perioadei de refrinta (respectiv la finalul fiecarui trimestru in cazul creditelor cu actualizare la trei luni). Asadar, pentru cei cu...