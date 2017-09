Adwisers IFN, cel mai nou business al fostului bancher Gabriel Cretu, reuseste dupa un an sa ajunga la un volum de finantari pentru IMM-uri de 10 milioane lei, prin acordarea de credite punte pentru antreprenorii care au nevoie de o contributie proprie in proiectele cu finantare prin fonduri europene si care, altfel, sunt nevoiti sa se imprumute la prieteni sau sa convinga (cu greu) o banca sa le acorde un imprumut in termen foarte scurt, de 2-3 saptamani.

"S-au deschis foarte multe masuri si s-au semnat contracte, dar aceste contracte au in spate o nevoie de finantare. Am realizat ca pentru noi este o nisa foarte buna. Cred ca am reusit sa ajungem in casele antreprenorilor care au un proiect finantat prin fonduri europene si nu gasesc pe termen foarte scurt finantare", explica Cretu.

Managerul Adwisers a explicat ca pentru unii clienti invitatia la semnarea contractului de accesare a banilor europeni marcheaza inceputul unui timp de 2-3 saptamani in care sa isi gaseasca finantare, pentru ca trebuie sa faca dovada unei contributii proprii. "Din experienta de bancher, in aceste 2-3 saptamani, este aproape imposibil sa gasesti o banca care sa te finanteze, mai ales daca nu ai mai lucrat deloc cu ea", atrage atentia managerul Adwisers.

Banca nu are apetit pentru aceste credite punte, pentru ca se inchid foarte repede, in 2-3 luni. Dobanda pe 2-3 luni nu justifica un asemenea efort, mai ales la proiectele de mare anvergura.

"Suna ca si cand am reinventa apa calda, dar pentru noi conteaza foarte mult increderea. A fost odata fundamentul meseriei de bancher si mi-am dorit cand am plecat din banca sa fac acel old fashioned banking. Asta inseamna ca un antreprenor trebuie sa ne castige increderea prin interactiunea face to face, si asta reclama transparenta, un trecut in care sa se dovedeasca ca incidentele nu au fost intentionate", a povestit Gabriel Cretu.

Adwisers Financial IFN a reusit dupa circa un an de activitate sa ajunga la 45 de clienti si la un volum de finantari de 10 milioane lei, dintre care 3 milioane lei au fost credite punte pe dosarele cu fonduri europene.

In ceea ce priveste activitatea de brokeraj, Adwisers DSA, volumele disbursate au marcat o crestere de 30% in primele 8 luni, ajungand la un total de 33 milioane de euro, dintre care 18 milioane euro pe zona de credite ipotecare.