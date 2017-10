ROBOR este de departe cuvantul cheie al acestei toamne, pe care l-ati vazut in numeroase dintre titlurile trusturilor de presa care au anuntat cresterea “exploziva” a acestuia. Va prezentam in acest material informatiile pe care trebuie sa le stiti despre ROBOR si raspunsul la una dintre cele mai intalnite intrebari din aceasta perioada: ce este ROBOR?

ROBOR( Romanian Interbank Offered Rate) reprezinta rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara. ROBOR la 3 luni si ROBOR la 6 luni sunt indicii cei mai utilizati de catre banci pentru stabilirea nivelului dobanzilor variabile pentru creditele in lei.

Valoarea ratei pe care o aveti la un credit in lei se calculeaza in functie de ROBOR ( la 3 luni sau 6 luni) plus o marja procentuala care reprezinta riscul clientilor respectivei banci si marja de profit pe care banca o vrea.

Dupa cum se poate vedea in graficul de mai sus, ROBOR la trei luni a ajuns la 1.80, iar cel raportat la 6 luni a ajuns la 1.89.

sursa foto: BNR.ro

Bancile care actualizeaza dobanzile in functie de valoarea ROBOR din prima zi a intervalului, vor lua in calcul media publicata luni (2 octombrie) de Banca Nationala a Romaniei (BNR), respectiv 1,71% pe an, aproape dubla fata de cea din trimestrul trecut, respectiv 0,87% pe an.

In cazul bancilor care actualizeaza dobanzile in functie de valoarea ROBOR din ultima zi a trimestrului, pentru urmatoarele trei luni, se va avea in vedere indicele de vineri, 29 septembrie, de 1,58%, de asemenea in crestere semnificativa de la 0,86% pe an, referinta trimestrului trecut.

Cum se calculeaza ROBOR

Pentru a calcula indicele ROBOR se face o medie a dobanzilor la care se imprumuta 10 dintre cele mai mari banci comerciale din Romania. Bancile sunt stabilite de catre BNR.

Aceste imprumuturi intre banci se realizeaza pentru a-si acoperi nevoile de lichiditate de moment sau pentru a-si steriliza lichiditatea suplimentara de care dispun.

Nevoia de lichiditate poate aparea atunci cand o banca inregistreaza un numar mai ridicat de cereri de creditare din partea clientilor, sau in anumite perioade cand Banca Nationala a Romaniei (BNR) impune cerinte minime de lichiditate in sistem.

Cat iti creste rata in functie de suma imprumutata

Conform calculelor realizate de Alliance Finance Broker, un client care are un credit Prima Casa de 57.000 euro va avea o rata cu 121 lei mai mare dupa actualizarea ROBOR de pe 2 octombrie.

*Unele banci iau in calcul cotatia de vineri, ceea ce ar insemna rate putin mai mici decat cele prezentate mai jos.

Astfel, la un imprumut Prima Casa de 262.000 lei, pe 30 de ani, la care bancile au o marja de 2% fata de ROBOR la 3 luni, dobanda a urcat de la 2,87% la 3,71%, ceea ce inseamna o crestere a ratei cu 121 lei.

In cazul creditelor ipotecare, unde am luat in calcul o suma imprumutata de 100.000 euro si o marja de 2,6%, rata lunara creste cu aproape 200 de lei. Cei mai putin afectati vor fi posesorii de credite de consum, unde - la 10.000 de euro imprumutati - rata creste cu aproape 20 de lei.

Sursa foto: Denphumi / Shutterstock.com