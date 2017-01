In conditiile in care 42% dintre romani sunt analfabeti functiona l, unele dintre propunerile Ministerului Comunicatiilor din programul de guvernare vor fi cel putin greu de indeplinit: alfabetizarea digitala a tuturor cetatenilor Romaniei, dar si Subventionarea accesului la Internet a tuturor unitatilor de invatamant din zonele rurale. Ce alte promisiuni face MCSI, citeste in materialul de mai jos.

In cadrul politicilor in domeniul comunicatiilor, Ministerul promite reducerea procentului de persoane care nu au utilizat niciodata internetul pana la 25%, in 4 ani.

In vederea indeplinirii acestei masuri, Guvernul sustine ca va pune in acord programele scolare cu cerintele societatii informationale si cerintele pietei nationale si europene, prin incurajarea educatiei STEM. Totodata, Guvernul nou investit promite incurajarea alfabetizarii digitale la nivelul populatiei generale, prin facilitati fiscale pentru persoanele care finalizeaza cursuri si dobandesc competente digitale, in cadrul unui program national.

Si, desi sistemul de invatamant de la noi este la pamant, dovada fiind statistica privind analfabetizarea, Guvernul inainteaza ca 2030 anul in care toti romanii vor fi „alfabetizati digital”. Totodata, acelasi Guvern promite asigurarea bazei tehnice necesare instruirii prin dotarea unitatilor scolare cu suficiente calculatoare si acces la internet.

Romania, „Start-up Nation”

Probabil influentati de ascensiunea fulminanta a Israelului, Guvernul Grindeanu spune ca va stimula incubatoarele IT prin acordarea de granturi/ program Start-up Nation.

Totodata, va stimula „IMM-urile pentru realizarea de produse cu inalta valoare adaugata prin alocarea unui buget destinat achizitiilor publice in domeniul IT&C dedicat acestor companii, cu respectarea legislatiei achizitiilor publice in vigoare”, urmarind ca, pana in 2022, sectorul TIC (Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor) sa aduca peste 10% din PIB.

Totodata, Guvernul va derula un program national de infiintare de parcuri tehnologice prin parteneriate extinse intre Guvern, autoritati publice locale, universitati tehnice si companii private, in paralel „asigurand minimul acces al cetatenilor la internet prin infiintarea unor puncte de acces WiFi gratuite in mediul rural, in cadrul unui proiect la nivel national”. Ramane de vazut cum va reusi acest lucru, avand in vedere birocratia incredibila care trebuie depasita, in fiecare comuna, in parte, neexistand un sistem centralizat.

Pe de alta parte, Guvernul sustine, cel putin pe hartie, cresterea accesului la informatii de interes public, imbunatatirea cadrului legal si a practicilor privind accesul la informatiile de interes public, publicarea centralizata a informatiilor de interes public, publicarea centralizata a proiectelor si actelor normative, uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publica, cresterea gradului de consultare si participare in randul tinerilor, transparenta procesului de achizitii publice, promovarea transparentei procesului de luare a deciziilor publice.

Si daca tot promit alfabetizarea digitala, Guvernul promite si dezvoltarea competentelor digitale „atat in sectorul public cat si in zona privata, in vederea eliminarii utilizarii insuficiente a instrumentelor electronice existente prin realizarea de parteneriate pentru oferirea de cursuri/programe de informare pentru cetateni si IMM-uri al caror scop este educarea acestora in vederea folosirii securizate a instrumentelor electronice existente”.

IT&C in educatie, sanatate si cultura

Cresterea gradului de cunoastere teoretica si practica a folosirii instrumentelor Societatii Informationale de catre elevi, cadre didactice, personal medical si dotarea unitatilor scolare si sanitare cu suficiente calculatoare si cai de comunicatie astfel incat sa existe baza tehnica necesara instruirii, adaptarea programelor scolare la cerintele Societatii Informationale si in acord cu cerintele pietei de forta de munca romanesti si europene, ar reprezenta inca una dintre prioritatile MCSI pe urmatorii ani.

„Standardizarea in concordanta cu Directivele UE ale tuturor actelor medicale in vederea sustinerii interoperabilitatii sistemului medical din Romania si Uniunea Europeana, dar si subventionarea accesului la Internet a tuturor unitatilor de invatamant din zonele rurale/urbane si realizarea de programe alternative de educatie pentru mediul rural, mai reprezinta puncte de interes pe care actualul Guvern isi propune sa le atinga.

La nivel IT si turism, MCSI promite realizarea „unor aplicatii” care sa promoveze vizitarea si explorarea Romaniei, puncte de atractie si comunitati demne de vazut, descoperirea ”comorilor” care se gasesc in cladiri, monumente istorice si muzee, promovarea evenimentelor culturale si starnirea interesului utilizatorilor. Pana in prezent, astfel de aplicatii au fost, in general, realizate de mediul privat, fara vreun sprijin consistent de la stat.

Totodata, cu multi ani intarziere, Guvernul promite crearea unei biblioteci digitale pentru romanii de pretutindeni care sa permita accesul printr-un singur punct la documente de interes, documente istorice si de traditie, precum si facilitarea invatarii limbii romane de catre generatiile tinere care traiesc in strainatate. UPC Romania a inceput un astfel de proiect inca din 2011.

Alte promisiuni ale Guvernului care merita mentionate sunt modernizarea si eficientizarea CN Posta Romana prin diversificarea paletei de servicii si automatizarea centrelor de sortare si sprijinirea capitalizarii/finantarii activitatii CNPR pentru implementarea necesitatilor investitionale precum si identificarea solutiilor pentru problematica datoriilor istorice ale CNPR fata de stat, in vederea consolidarii performantelor economice ale operatorului postal national.

Si, desi Posta Romana inca este dotata cu cele mai vechi tehnologii existente, probabil, la nivel UE in servicii postale, Guvernul vrea sa sprijine utilizarea de catre operatorii postali de tehnologii, procese si dotari logistice cu impact redus asupra mediului inconjurator.

Ce angajamente consideri ca sunt cu adevarat fezabile? Te incurajam sa comentezi.

