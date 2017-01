United Luck Consortium a achizitionat Outfit7, companie fondata in Cipru si cu dezvoltare in Slovenia, producatorul popularei aplicatii mobile Talking Tom. Valoarea tranzactiei – 1 miliard de dolari.

Investitorii au vandut 100% din companie catre un consortiu de investitori din Asia, reprezentata de United Luck Group Holdings Limited, aflata sub leadership-ul lui Ou Yaping.

Outfit7 are sediul in Cipru, operand in Slovenia, Marea Britanie si China. Talking Tom si Friends a atras peste 5,6 miliarde de download-uri la nivel mondial.

Talking Tom a debutat in 2010, devenind imediat un hit, cu peste 10,3 miliarde de clipuri devenite virale, scrie Venturebeat.com.

Outfit7 a fost fondata in 2009, avand circa 200 de angajati.