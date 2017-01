Axel Soft IT Group SRL, distribuitorul solutiilor de securitate ESET, tinteste un plus de cel putin 10% al business-ului in acest an, pe fondul dezvoltarii produselor comercializate, a cererii tot mai ridicate pentru protectia echipamentelor de calcul, dar si a tendintelor globale ce vizeaza securitatea datelor.

Dupa un an 2016 care a adus o crestere a vanzarilor la peste 2,3 milioane de euro, distribuitorul Axel Soft IT Group mizeaza pe o evolutie a rulajului atat pe segmentul vanzarilor de solutii pentru companii, cat si pe segmentul utilizatorilor casnici de solutii antivirus.

“Vanzarile din segmentul <<home>> sunt previzionate sa creasca in acest an cu 10%. Cresterea, in acest caz, va fi generata de adaugarea in linia de produse a unei solutii de securitate antivirus premium, ce ofera extra module de protectie: cum este cazul criptarii, de adoptarea noii solutii de tip Parental Control (pentru platforma Android, responsabila de filtrarea continutului si limitarea timpului petrecut de copii in fata ecranelor si de tendinta tot mai accentuata a clientilor de preferare a unor produse antivirus flexibile, ce asigura securitate de tip Multi-Device. Simultan, se asteapta ca promotiile care avantajeaza subscriptiile mai mari de un an sa aduca extra venituri”, a declarat Alexandru Sipciu (foto cover), director general in cadrul AxelSoft IT Group, intr-un interviu pentru wall-street.ro.

Linia de solutii adresate segmentului de business continua sa genereze cel mai mare interes, iar pentru anul acesta distribuitorul solutiilor ESET se asteapta la o crestere de peste 15% a vanzarilor.

“Vanzarile din segmentul <<business>> sunt estimate sa inregistreze in 2017 o crestere de 15%. Atragerea de noi clienti din zona business, combinata cu migrarea la solutii de anti-malware complete, ce ofera niveluri de protectie suplimentara, sunt asteptate sa fie elementele care vor contribui la aceasta crestere, alaturi de extinderea portofolului de produse anti-malware si antivirus cu solutii care asigura criptarea informatiei si previn astfel, indirect, dezastrele potentiale cauzate de scurgerile de date critice (de exemplu, scurgerea de date din baze ce contin informatiile sensibile ale clientilor)”, a adaugat Alexandru Sipciu.

Din punct de vedere valoric, reprezentantii Axel Soft IT Group sustin ca vanzarile de solutii antivirus ESET pentru segmentul business au o pondere apropiata de 70%, iar vanzarile de antivirus destinat zonei Home de 30%. Uneori, solutiile Home sunt preferate si de catre utilizatorii care ar putea fi corelati mult mai corect cu segmentul small-business. Datorita acestei particularitati, ponderea vanzarilor business este in realitate mai mare.

Preferintele romanilor in materie de solutii de securitate s-au schimbat foarte mult in ultimii ani, mai apreciaza reprezentantii Axel Soft IT Group, care sustin ca a crescut notabil preferinta clientilor catre solutii antivirus care sa ofere module suplimentare de protectie (Protectie Online Banking / Webcam / Router / Manager Parole etc.) in detrimentul produselor simple care ofera o protectie antivirus esentiala.

“Simultan, tot mai multi clienti prefera solutiile configurate pentru o protectie Multi-Device, ce includ subscriptii de licenta pentru mai multe dispozitive (3/5) si care pot fi instalate pe platforme multiple: Mac OS X, Android, Windows”, a mai spus distribuitorul solutiilor de securitate ESET.

De cealalta parte, insa, o crestere mult mai lenta au inregistrat solutiile adaptate exclusiv platformei Android (Antivirus, Anti-malware, Control Parental, Anti-Theft), in ciuda faptului ca tot mai multi utilizatori cumpara online direct de pe telefon si tranzactioneaza informatii cel putin la fel de sensibile ca cele de pe desktop.

“Exista unele riscuri reale specifice unei platforme mobile (cu popularitate in crestere): pierderea fizica a smartphone-ului, precum si riscul de utilizare excesiva a internetului sau de folosire neconforma varstei, in cazul copiilor. Acestia petrec din ce in ce mai mult timp in compania dispozitivelor, iar parintii nu stiu de cele mai multe ori cum sa gestioneze complet aceste riscuri”, a conchis reprezentantul Axel Soft.

ESET deschide un birou de cercetare-dezvoltare in Iasi

Dezvoltatorul slovac de solutii de securitate ESET intentioneaza sa deschida in Romania un centru de cercetare-dezvoltare in Iasi, prin care compania sa isi imbunatateasca activitatea regionala dedicata produselor comercializate.

“Cand am ales Romania pentru dezvoltarea viitorului nostru centru de cercetare-dezvoltare am profitat de oportunitatea ivita. Orasul Iasi are o buna baza universitara, ce sprijina activ forta de munca disponibila acolo, astfel incat a corespuns astepteptarilor si nevoilor noastre, ce stau la baza criteriilor de deschidere a unui centru regional de dezvoltare si cercetare”, au declarat reprezentantii ESET, intr-un interviu pentru Wall-Street PRO, platforma de continut premium a cotidianului online de business wall-street.ro.

ESET este unul dintre cei mai mari producatori de solutii de securitate IT la nivel global, pe o piata pe care mai activeaza nume precum Symantec, Kaspersky Lab, McAfee sau Bitdefender.