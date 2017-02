Primii trei operatori mobili din Romania s-au mobilizat in perioada aceasta, incercand sa faca fata cererii in crestere masiva a traficului mobil de date si voce din zona Guvernului. Zilele trecute, sute de mii de oameni s-au mobilizat in fata Guvernului, protestand impotriva Ordonantei care dezincrimineaza abuzul in serviciu. Operatorii Orange, Telekom si Vodafone au adus in zona echipamente speciale pentru imbunatatirea semnalului.