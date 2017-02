Zitec, unul dintre principalii producatori locali de aplicatii online, a atras o investitie de peste 1,7 milioane de euro din partea eMAG. Odata cu aceasta investitie, Zitec are in plan o extindere accelerata pe piata, prin cresterea echipei, deschiderea de birouri in provincie, formarea unui departament specializat in fonduri europene si granturi, precum si activitati sustinute de crestere a portofoliului de clienti in Europa de Vest si SUA.

Zitec este o companie antreprenoriala cu un trend ascendent constant in ultimii 5 ani, ce a ajuns in 2016 la o cifra de afaceri de 4 milioane de euro, cu un indicator de profitabilitate (EBITDA) in crestere, la 12%. Infuzia de capital, care va avea loc printr-o serie de tranzactii, a avut in vedere potentialul de crestere in zona de servicii de dezvoltare software si online marketing, precum si portofoliul de investitii in startup-uri al Zitec. Printre companiile din portofoliul de investitii Zitec se numara: Zipongo.com (SUA), cosQuare.com (Olanda) si editura HAC!BD (România).

„Ne bucuram foarte mult ca am reusit sa obtinem aceasta investitie care, in primul rand, ne ofera validarea unui business romanesc de servicii, dezvoltat de la zero, de-a lungul a 14 ani. Mai mult, este o recunoastere venita din partea unui jucator de renume. Ramanem in continuare o companie antreprenoriala, independenta, lucru care a facut, de altfel, posibila aceasta tranzactie, pe lânga o aliniere foarte buna a obiectivelor strategice”, a declarat Alexandru Lapusan, CEO & fondator Zitec.

Investitorul va asigura accesul companiei la capital, know-how si conexiuni globale pentru dezvoltare. Managementul va ramâne in aceeasi formula ca inainte de tranzactie.

„Aceasta tranzactie strategica ne va permite sa continuam dezvoltarea accelerata a unor proiecte locale si regionale ample, cu impact major in piata, cu sprijinul unui partener cu competente avansate in servicii IT. Totodata, este o recunoastere a rezultatelor obtinute de echipa Zitec in ultimii ani si a excelentei colaborari pe care am avut-o in proiecte comune precedente”, a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar eMAG.

Tranzactia a fost asistata pentru Zitec de Societatea de avocati bpv Grigorescu Stefanica, prin implicarea directa a lui Catalin Grigorescu (Managing Partner) si a lui Ciprian Frandes (Associate). De asemenea, Zitec a beneficiat de consultanta de specialitate in domeniul IT din partea buticului de avocatura Jlaw, prin avocatii Claudia Jelea si Mihai Jelea.

Companiile nu au spus ce pondere din Zitec a fost achizitionata, insa societatea de avocati bpv Grigorescu Stefanica a subliniat intr-un comunicat ca este vorba despre "o participatie minoritara semnificativa".

Zitec a inregistrat in 2015 afaceri de circa 2,7 milioane de euro, inregistrand o crestere puternica in 2016, cand compania a generat venituri de 4 milioane de euro si EBITDA in crestere, la 12%. Circa 40% din venituri provin din proiecte externe.