„In acest moment, lucram la un proces de reorganizare si redefinire a modului intern de lucru. Am luat aceasta decizie la nivelul Board-ului Director pentru a ne sustine mai departe ca business si pentru a ne onora angajamentele fata de angajati, clienti, parteneri si furnizori. In perioada imediat urmatoare, ne vom concentra pe reducerea costurilor operationale si optimizarea proceselor interne, mentinand in acelasi timp competentele existente in cadrul companiei”.

Conform surselor din companie ale wall-street.ro, vor urma „disponibilizari masive” din multiple departamente ale companiei fondate de fugarul Sebastian Ghita.

„Totodata, vom asigura continuitate in dezvoltarea, implementarea si mentenanta sistemelor de care suntem responsabili atat in Romania, cat si in alte tari unde Teamnet isi desfasoara activitatea”.

Oficialii Teamnet nu au raspuns tuturor intrebarilor wall-street.ro referitoare la numarul de disponibilizari, sau alte detalii privind insolventa.