Vodafone Romania ofera in premiera clientilor persoane fizice, utilizatori de abonamente si cartele preplatite, posibilitatea de a folosi, fara costuri suplimentare, beneficiile nationale de minute si de date si in tarile din Spatiul Economic European, alcatuit din toate tarile din Uniunea Europeana plus Islanda, Lichtenstein si Norvegia.

Oferta face parte din campania prin care operatorul aniverseaza 20 de ani in Romania si este valabila pentru clientii noi si pentru cei care isi reinnoiesc abonamentele incepand de la 10 euro, precum si pentru cei care isi activeaza extra-optiuni la cartele preplatite incepand de la 8 euro. De asemenea, apelurile primite de abonatii Vodafone Romania in roaming in Spatiul Economic European vor fi gratuite.

„Suntem mandri sa fim din nou cu un pas inainte si sa inovam piata de telecomunicatii din Romania, liberalizand serviciile de roaming pentru toti clientii nostri persoane fizice. In acest an aniversar, Vodafone devine prima companie telecom din tara care le ofera utilizatorilor sai flexibilitatea de a comunica in Europa in aceleasi conditii ca in Romania si bucuria de a se simti exact ca acasa”, a declarat Andrea Rossini, director, Consumer Business Unit, Vodafone Romania.

Concurentul Orange a anuntat astazi ca cei care opteaza pentru un abonament Orange Me sau Orange Net din noua oferta, fie ca este vorba de reinnoirea unui abonament existent sau de migrarea de la cartela preplatita la abonament, vor primi cate o luna de Internet nelimitat pentru fiecare an petrecut in retea.

De exemplu, un client cu o vechime de 10 ani in retea, va primi 10 luni de internet nelimitat, de care poate sa se bucure, la alegere, oricand isi doreste