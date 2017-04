Razvan Visan are 32 de ani, a fost pasionat de matematica, facand facultatea si master-ul la Politehnica – specializarea Computer Science. A fost unul dintre veteranii Bitdefender, lucrand in compania dezvoltata de antreprenorul Florin Talpes timp de 12 ani. In ultimii 7 ani, a coordonat mai multe echipe tehnice, mutandu-si focusul de la dezvoltare software catre leadership, comunicare si crearea de echipe performante.

Andrei Serbanoiu, 29 de ani, a facut de asemenea facultatea si master-ul la Politehnica, specializare in Computer Science, a lucrat 7 ani la Bitdefender ca software developer. Are o pasiune pentru tehnologiile noi si este focusat pe inovatie si performanta.

Adina Jipa, 29 de ani, facultate la ASE Bucuresti, specializare in Marketing, a lucrat in ultimii 4 ani la Bitdefender ca Product Marketing Manager. S-a ocupat de strategia si lansarea globala a mai multe produse Bitdefender unde a invatat cat de importante sunt datele in orice decizie de marketing.

Astfel, au aparut cele doua proiecte de social listening si analiza: Social Insider si Oscilloskope.

Cum le-a venit ideea aplicatiilor si de ce considera ca vor avea succes

Ideea a aparut in timp ce erau angajati in Bitdefender. Trecand prin mai multe iteratii de lansari de aplicatii de securitate, au descoperit cat de important si util este feedback-ul primit in timp real de la utilizatorii produselor si au inteles ca oamenii de marketing au nevoie de numeroase instrumente de masurare si de evaluare a strategiei si a bugetelor.

“Dupa ce am testat mai multe aplicatii globale de analiza a brandurilor online, am dezvoltat Oscilloskope. Daca la inceput am adaugat un set de functionalitati in aplicatie, tot ce s-a dezvoltat in ultimul an a venit in urma discutiilor si feedback-ul cu clientii, strict pe nevoile acestora. Ceea ce recomandam tuturor antreprenorilor: sa discute cat mai mult si cat mai devreme cu clientii lor, sa le asculte nevoile si sa incerce sa inteleaga de fiecare data de ce au nevoie de acele functionalitati in aplicatie”, spun antreprenorii.

Ei considera ca vor avea succes intrucat apar tot mai multe platforme de socializare, iar pentru a dezvolta campanii in astfel de platforme, marketerii si oamenii de strategie au nevoie sa inteleaga mai intai comportamentul de consum al utilizatorilor.

“Scopul nostru este de a reduce distanta dintre viteza cu care se dezvolta noile retele de socializare si oamenii de marketing, ajutandu-i pe acestia sa adopte strategii cat mai apropiate de tipul de consum pentru astfel de platforme”.

Si totusi, de ce au renuntat la multinationala?

“Suntem constienti ca am plecat din cea mai super multinationala din Romania pe dezvoltare software si credem ca singurul mod prin care am fi putut avea job-uri mai provocatoare este de a ni le crea noi”, spun cei trei.

Ceea ce au si facut.

“Am creat Code Path, un laborator de solutii software bazate pe cele mai noi tehnologii si hostate in cloud. Principalul obiectiv in laborator este de a rezolva probleme cat mai grele pentru clientii nostri. Primele proiecte dezvoltate in laborator au fost cele doua aplicatii: Oscilloskope si Social Insider”.

Nu e usor, inca de la inceput a fost o provocare.

“Niciunul dintre noi nu avea experienta crearii unei aplicatii intr-un startup si nici nu mai parcusesem intreaga verticala a implementarii: de la tehnologie pana la interactiunea cu utilizatorii. Insa, ne-am completat extrem de bine ca echipa, fiecare dintre noi avand anumite puncte tari pentru anumite segmente din acest proces”.

“Ne-am propus sa incepem cu pasi mici, sa avem un numar mic de clienti pe care sa ii facem extrem de fericiti si sa ii ajutam de fiecare data atunci cand au o nevoie specifica. Primii clienti ai aplicatiilor si primul feedback din partea lor ne-au facut sa ne indragostim din ce in ce mai de ideea de dorinta de “a-i face fericiti” asta fiind si sursa entuziasmului nostru”, spun cei trei tineri antreprenori.

Banii investiti, o suma pe care nu au declarat-o, au fost recuperati relativ repede. “Nu gandim mereu lucrurile in termeni de investitie si profitabilitate. Preferam sa spunem ca timpul nostru este cea mai mare investitie”.

Modelul de business

Oscilloskope analizeaza performanta unui brand atat in comunitatile dezvoltate de brand (Facebook page, Twitter profile), cat si dincolo de aceasta. Aplicatia este trial to paid unde, timp de 7 zile, utilizatorii pot testa aplicatia si pot vedea cum performeaza brandul lor in online.

Social Insider este o aplicatie de analiza a paginilor de Facebook, momentan este gratis pentru primele 6 luni. Testam mai multe strategii, una dintre ele fiind de a-l oferi gratis pentru a aduce clienti noi in Oscilloskope.

Provocari

Cea mai mare provocare cu care se confrunta este de a atrage clienti din pietele externe, focusul fiind pe piata din US.

“Momentan, ne-am propus sa fim prezenti la cat multe evenimente de digital si digital transformation. O alta strategie este sa cream o platforma cu cat mai multe analize comparative, infografice si social insights despre branduri, acestea putand fi accesate foarte usor de catre orice marketer”.

Ca planuri de dezvoltare, tinerii vor sa includa in viitorul foarte apropiat date si din alte platforme “unde vrem sa analizam comportamentul de consum, specific anumitor regiuni. Dorim sa crestem portofiul de aplicatii oferite marketerilor. Lucrurile simple ar trebui sa fie usor accesibile, iar tehnologia joaca un rol extrem de important aici”.