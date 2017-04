Dcs plus , jucator in domeniul tehnologiei pentru industria de turism, primeste o noua finantare, de aceasta data din partea Credo Ventures – un fond de investitii cu operatiuni in Europa.

Credo Ventures s-a alaturat investitorului precedent – Earlybird Venture Capital – un fond European de investitii de capital – care a investit in dcs plus in 2015. Astfel, pana in prezent, investitiile acumulate de compania dcs plus se ridica la 6.2 milioane dolari.

“Segmentul de tehnologie pentru industria de turism a avut o crestere substantiala in ultimii ani, reflectand faptul ca aceasta industrie reprezinta aproximativ 10% din PIB-ul mondial si este responsabila pentru un numar similar de locuri de munca. In mod surprinzator, acest sector este extrem de fragmentat si chiar ineficient din perspectiva consumatorilor”, a spus Ondrej Bartos, Partener Credo Ventures.

“Aceasta investitie va deschide noi oportunitati pentru dcs plus si ne va permite sa dezvoltam mai multe produse si servicii pentru un numar mai mare companii. Pregatim deja lansarea unor tehnologii care pot schimba regulile jocului in industria de turism.” a spus Cristian Dinca – CEO si fondator dcs plus.

“In prezent, sectorul de travel tech pe zona de corporatii prezinta una dintre cele mai mari evolutii in industria turismului global. Noua infuzie de capital va permite dcs plus sa raspunda si mai bine nevoilor si provocarilor care vin din partea TMC-urilor (companiilor de travel management) globale, prin lansarea de noi platforme tehnologice pentru acest segment. Solutiile dcs plus vor simplifica fluxul de rezervare si vor imbunatati experienta celor care calatoresc in scop de business”, a adaugat Dan Lupu, partener Earlybird Venture Capital si membru in Consiliul Director al dcs plus.

De asemenea, prin aceasta finantare dcs plus se va putea extinde pe piete noi mult mai rapid. “Avem in plan sa consolidam prezenta companiei pe pietele existente, dar si extinderea operatiunilor in regiuni noi. Zonele noastre de interes pentru perioada urmatoare sunt de Orientul Mijlociu, Africa Centrala si de Nord si Asia de Sud-Est – acestea fiind regiuni cheie, pline de oportunitati si cu un apetit sporit pentru tehnologii de turism scalabile”, a mai adaugat Cristian Dinca.

Primul pas in aceasta strategie de expansiune este deschiderea unui birou in Dubai, in al doilea trimestru al anului 2017. Deschiderea noului birou va permite dcs plus sa serviseze si mai bine agentiile de turism din tarile CCG. Incepand cu 2016, dcs plus a avut prezenta mai puternica in regiune, iar cateva din cele mai mari agentii din zona s-au alaturat portofoliului de clienti existenti.