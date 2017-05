Opinia, care nu are (inca) valoare juridica, inseamna ca aplicatia ar putea fi reglementata sub servicii de transport public; in prezent, unul dintre principalele argumente ale companiei in favoarea sa este faptul ca e “un serviciu informatic”.

“Platforma electronica a Uber, desi inovatoare, este, de fapt, un serviciu de transport: Uber ar trebui, deci, sa primeasca licenta si autorizatiile necesare aferente conform legii”, a transmis Curtea de Justitie A UE. Desi opinia Avocatului General Maciej Szpunar nu este litera de lege, judecatorii o urmeaza, de cele mai multe ori, scrie Reuters.

Speta a pornit dupa ce o asociatie a taximetristilor din Barcelona au subliniat ca Uber face concurenta nelegala. Acelasi lucru este sustinut, de altfel, si de autoritatea taximetristilor din Romania.

Replica Uber nu intarzie: este vorba doar de o opinie

"Dorim sa clarificam ca este vorba de o opinie si nu de o decizie finala a Curtii, care este asteptata pâna la finalul anului. In plus, cazul se refera strict la serviciul uberPOP din Barcelona, care intre timp a fost suspendat. A se nota faptul ca insusi Avocatul General precizeaza in opinie ca “in ceea ce priveste obiectul litigiului principal, nu se ia in calcul posibilitatea de a bloca sau de a face imposibila utilizarea aplicatiei UBER pe smartphone-uri. Nu a fost solicitata adoptarea niciunei masuri de interzicere sau a oricarui alt tip de decizie in acest sens. Discutia vizeaza doar posibilitatea ca UBER sa furnizeze, prin intermediul aplicatiei sale, serviciul UberPOP in Barcelona”, spun oficialii companiei.

“Faptul ca UBER ar putea fi considerata o companie de transport nu va schimba modul in care compania functioneaza deja in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana, acolo unde Uber a gasit o modalitate de a opera in cadrul reglementarilor existente (desi adesea acestea sunt invechite si restrictive). In schimb, va submina o reforma, atât de necesara, a legilor perimate care impiedica milioane de europeni sa acceseze o calatorie sigura sau o modalitate de a câstiga un venit in plus doar la apasarea unui buton”.

Conform criteriilor juridice ale Uniunii Europene, UBER este un “furnizor de servicii din cadrul societatii informationale”. Mai multe tari membre au recunoscut acest lucru, printre care se numara si Franta, Lituania sau Estonia, care considera UBER un intermediar online pentru servicii de inchiriere masini cu sofer.