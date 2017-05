Android-ul obisnuit si aplicatii normale nu sunt intotdeauna cele mai bune solutii pentru smartphone-urile modeste. De aceea, Google anunta Android Go, urmasul programului Android One care avea acelasi target, dar la care s-a renuntat ulterior, potrivit News.ro.

Android Go este gandit pentru telefoanele cu dotari modeste si conexiuni slabe sau limitate la Internet. Acesta ar trebui sa se regaseasca cel putin pe o parte din telefoanele cu mai putin de 1 GB memorie RAM.

Go va dispune de un sistem de gestionare a conexiunii de date care va permite utilizatorului sa stie in orice moment cat a consumat. In plus, transferul de date va fi comprimat in mod implicit, iar aplicatiile Google preinstalate vor fi optimizate special pentru a genera un trafic redus.

De asemenea, Google incurajeaza dezvoltatorii sa adere la programul ”Building for Billions”, care ofera informatiile si principiile necesare construirii aplicatiilor optimizate pentru smartphone-urile cu dotari tehnice modeste.

