Gaming-ul castiga teren si, implicit, vanzarile de monitoare, in timp ce canalul online genereaza din ce in ce mai multe vanzari pentru LG Romania, unul dintre principalii jucatori pe piata de electroIT. “Generam circa 15% din vanzari prin canalele online ale partenerilor nostri”, spun oficialii companiei, pentru wall-street.ro.

Daca vanzarile de televizoare vor creste anul acesta cu circa 10%, in scadere fata de evolutia anului precedent, an care “a beneficiat” de Olimpiada, vanzarile de monitoare vor accelera fata de 2015, spune Emil Preda, sales manager pe segmentul de monitoare la LG Romania.

“Per total, business-ul LG Romania va creste cu circa 30% anul acesta. Noi nu putem creste decat cu doi digits!”, spune, zambind, Preda.

Gaming-ul castiga teren in zona de monitoare, focusul fiind de la 24 de inci in sus. “Monitorul, ca unealta de business, incepe sa scada. Anul trecut a fost primul an de mult timp incoace in care, la nivel global, vanzarile de monitoare au crescut”, puncteaza oficialul LG. “Puterea de cumparare creste, este adevarat, insa deja vorbim de monitoare bune care ajung sa coste cat un salariu mediu pe economie”. Cele mai mari cresteri ale vanzarilor vor avea loc pe segmentul 24’ si mai sus.