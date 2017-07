Telefoanele Huawei au intrat de ceva timp in preferintele romanilor care sunt in cautarea unor smartphone-uri cu specificatii bune ce ofera experiente placute utilizatorilor.

Cu procesoare bune si camere foto care te vor ajuta sa iti imortalizezi experientele traite zi de zi, telefoanele Huawei pot fi achizitionate la preturi rezonabile. Iti prezentam trei modele pe care ti le poti lua la reducere.

Telefoane Huawei: Modelul P9 Lite, redus cu 20%

Modelul P9 Lite al celor de la Huawei vine cu un procesor HiSilicon Kirin 650 Octa Core, numai bun pentru a rula cu usurinta aplicatiile tale preferate. Acesta are o memorie RAM de 2GB si o memorie interna de 16 GB. Camera foto principala a telefonului are 13 megapixeli, iar cea frontala 8 megapixeli. Ecranul telefonului are o diagonala de 5.2 inch. Il poti cumpara cu o reducere de 20% de aici.

Modelul Mate 8, redus cu 10%

Huawei Mate 8 vine cu un procesor HiSilicon Kirin 950 Octa-core cu o memorie RAM de 3 GB si o memorie interna de 32 GB. Ecranul telefonului de 6 inch este capabil sa redea 16 milioane de culori. Camera foto principala are 16 megapixeli, iar cea frontala 8 megapixeli. Poti cumpara telefonul Huawei cu o reducere de 10% de aici.

Telefoane Huawei: Modelul Y5ll, redus cu 16%

Telefonul vine cu un procesor Quad-core, o memorie RAM de 16 GB si o memorie interna de 8 GB. Camera foto principala a telefonului are 8 megapixeli, iar ce frontala 2 megapixeli. Display-ul telefonului are o diagonala de 5 inch si o rezolutie 1280x720. Il puteti cumpara cu o reducere de 16% de aici.

Sursa foto: pixabay.com