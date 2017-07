Vodafone Romania lanseaza noul portofoliu de abonamente cu optiunea Vodafone Pass, prin care clientii noi si cei care isi prelungesc abonamentul vor putea accesa aplicatiile preferate de social media si video streaming fara a consuma beneficiile de trafic incluse in abonament. Mai mult, abonatii existenti pot activa si testa, in mod gratuit, timp de o luna, noua optiune Vodafone Pass.

Noul serviciu are doua componente, care pot fi activate impreuna sau individual, in functie de necesitatile utilizatorului. Social Pass ofera trafic de internet pentru cele mai populare aplicatii social media, in timp Video Pass permite utilizatorilor accesul la cele mai utilizate aplicatii de video streaming. Optiunile pot fi activate oricand in aplicatia MyVodafone, pe site-ul www.vodafone.ro sau prin apel la *222 si *100#.

„Vodafone Romania inoveaza din nou si lanseaza, in premiera nationala, o oferta care sustine preferintele clientilor nostri in ceea ce priveste utilizarea aplicatiilor de social media si video streaming. Acum, utilizatorii nostri se vor putea bucura fara griji de serviciile favorite fara a consuma beneficiile de date incluse in abonament”, a declarat Andrea Rossini, Director, Consumer Business Unit, Vodafone Romania.

Spre exemplu, noul abonament RED de 13 euro include Social Pass pe toata perioada contractuala si doua luni gratuite de Video Pass. Abonamentul ofera si 2GB de internet mobil valabil si in roaming in Spatiul Economic European, minute si SMS-uri nelimitate in orice retea nationala si in roaming, precum si 300 de minute internationale pe mobil. Pentru abonamentele Super Red cu o valoare incepand de la 22 de euro, clientii vor beneficia pe toata durata contractului de cele doua optiuni inovatoare. Mai multe detalii despre noile abonamente sunt disponibile pe www.vodafone.ro, in sectiunea dedicata.