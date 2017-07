Jeff Bezos, fondatorul si directorul general al Amazon, a fost numit joi cel mai bogat om din lume, depasindu-l pe Bill Gates, cel care detinea pozitia de cativa ani. Bezos nu stat foarte mult in fruntea clasamentului si a revenit pe pozitia secunda dupa ce actiunile companiei sale s-au depreciat. Va prezentam in continuare cei mai bogati oameni din industria tech, fondatori ai gigantilor Google, Alibaba sau Oracle.

1. Bill Gates

Avere: 90,7 miliarde dolari

Varsta: 61 ani

Sursa averii: Microsoft

La doar 20 de ani, Bill Gates a cofondat Microsoft impreuna cu prietenul sau din copilarie Paul Allen. Cu cateva luni inainte de a implini 31 de ani, compania s-a listat la bursa, iar Gates a devenit miliardar. A fost CEO al companiei pana in 2000 cand s-a retras si a ramas membru de bord si actionar majoritar pana in 2014.

Gates a detinut titlul de cel mai bogat om din lume din 2013 pana zilele trecute, cand s-a anuntat ca Jeff Bezos l-a surclasat. Totusi, nu a ramas mult pe pozitia secunda si si-a redobandit titlul de cel mai bogat om din lume si din industria tech.

2. Jeff Bezos

Avere: 89,9 miliarde dolari

Varsta: 53 ani

Sursa averii: Amazon

Zilele trecute, Jeff Bezos ii lua fata fondatorului Microsoft in clasamentul miliardarilor lumii, cu o avere estimata la 90,9 miliarde dolari. Totusi, la doar cateva ore dupa anunt, Amazon a anuntat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului, iar actiunile gigantului au scazut cu 3%, diminuand averea lui Bezos la 89,9 miliarde dolari.

Joi dimineata, actiunile Amazon ajunsesera la un nivel record, dar s-au depreciat dupa ce compania a raportat un venit net de 197 milioane dolari, in scadere cu 77% fata de venitul inregistrat in al doilea trimestru al anului trecut, de 857 milioane dolari.

Jeff Bezos a facut avere introducand comertul electronic lumii intregi; dupa ce a lucrat pe Wall-Street, Bezos a fondat Amazon.com in garajul casei sale din Seatlle, in 1994 si a inceput sa vanda online carti. Trei ani mai tarziu, compania s-a listat la bursa si a continuat sa creasca si sa isi extinda portofoliul de produse: de la carti, la mobila, mancare si produse electrocasnice. Mai mult, Amazon si-a anuntat intrarea si in retailul alimentar, odata cu achizitionarea Whole Foods in luna iunie, pentru suma de 13,7 miliarde dolari.

3. Mark Zuckerberg

Avere: 70,5 miliarde dolari

Varsta: 33 ani

Sursa averii: Facebook

Povestea Facebook este arhicunoscuta: Zuckerberg a fondat gigantul de azi la 19 ani, cand studia la Harvard. A renuntat la studii pentru a se dedica in totalitate proiectului, iar de atunci site-ul a crescut in popularitate. Astazi, Facebook are 2 miliarde de utilizatori pe zi si valoreaza 480 miliarde de dolari.

La doar 33 de ani, Zuckerberg este cel mai tanar miliardar din lume, cu o avere care numai anul trecut a crescut cu 20,5 miliarde.

Impreuna cu sotia sa, Priscilla Chan, Zuckerberg a promis ca va cheltui 3 miliarde de dolari din averea sa pentru a gestiona, vindeca sau preveni orice boala in decursul urmatorului deceniu, prin intermediul Chan Zuckerberg Initiative.

4. Larry Ellison

Avere: 52,9 miliarde dolari

Varsta: 72 ani

Sursa averii: Oracle

In 1977, Larry Ellison s-a aliat cu doi colegi de munca pentru a infiinta propria lor companie de programare. Fondatorul Oracle a inceput dezvoltarea de software pentru baze de date dintr-un sistem creat de IBM, despre care cititse intr-o revista, iar primul client al Oracle a fost chiar Agentia Centrala de Informatii a Statelor Unite (CIA).

De-a lungul anilor, Oracle s-a dezvolat si a ajuns sa aiba venituri de 37 miliarde dolari anul trecut. In 2010, Ellison si-a redus salariul anual de 1 milion de dolar la un singur dolar, dar a continuat sa incaseze mai bine de 60 milione de dolari din actiunile sale.

Dupa 38 de ani in care a ocupat functia de CEO, Ellison s-a retras in 2014 si a inceput sa ocupe pozitia de CTO (chief technology officer).

5. Larry Page

Avere: 48 miliarde dolari

Varsta: 44 ani

Sursa averii: Google

In 1998, Larry Page si colegul sau de la Stanford, Serghei Brin, au creat BackRub, un motor de cautare ce folosea o tehnologie numita "Page Rank", care afisa paginile web pe baza numarului de cautari anterioare ale acelorasi pagini. Ulterior, BackRub avea sa se transforme in Google - denumit acum Alphabet - una dintre cele mai mari companii din lume, in valoare de peste 660 miliarde de dolari.

Google a inceput sa sufere transformari majore in structura de business in 2015, odata cu infiintarea Alphabet, holding-ul care gestioneaza Google, Nest, Calico si Google X.

Anul trecut, averea lui Page a crescut cu 8,05 miliarde dolari, ajungand in total la suma de 48 de miliarde dolari, facandu-l pe cofondatorul Google unul dintre cei mai bogati oameni din industria tech.

6. Serghey Brin

Avere: 46,8 miliarde dolari

Varsta: 43 ani

Sursa averii: Google

Impreuna cu colegul sau Larry Page, Sergey Brin a pus bazele Google, iar apoi a ajutat la restructurarea companiei in 2015. In cadrul Alphabet, Sergey Brin detine functia de presedinte, in timp ce Larry Page este CEO.

Sergey Brin a emigrat din Moscova in SUA inca din copilarie, s-a imprietenit cu Page in 1995 la Stanford, unde ambii studiau pentru doctorat. Trei ani mai tarziu, infiintau Google, iar de atunci au continuat sa-si dezvolte afacerile.

Anul trecut, averea lui Sergey Brin a crescut cu 7,62 miliarde dolari, ajungand la 46,8 miliarde dolari in total, ceea ce il face pe Brin cel mai bogat imigrant din SUA.

7. Jack Ma

Avere: 43,8 miliarde dolari

Varsta: 53 ani

Sursa averii: Alibaba

Jack Ma este cea mai bogata persoana din China si unul dintre cei mai influenti oameni din industria tech. Fondatorul Alibaba a pus bazele primului business in China, in 1988: China Yellowpages. Dupa ce a pierdut controlul asupra acesteia, a fondat Alibaba in 1999, cu doar 60.000 de dolari.

La mai bine de cincisprezece ani de la infiintare, compania de eCommerce a atins recordul atunci cand s-a listat la bursa, cu o oferta publica initiala de 25 miliarde de dolari, cea mai mare din lume.

Post OPI, averea lui Alibaba a inceput sa se diminueze, odata cu scaderea actiunilor companiei cu 22% in 2015, cel mai probabil din cauza incetinirii economiei Chinei si a preocuparilor fata de comerciantii de produse contrafacute care ar fi putut utiliza platforma.

Averea lui Jack Ma a crescut cu 10,5 miliarde de dolari anul trecut, ajungand la 43,8 miliarde de dolari. Jack Ma si-a stabilit ca obiectiv sa creeze 10 milioane de afaceri profitabile si 100 de milioane de locuri de munca in urmatorii 20 de ani.

