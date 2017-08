UPC Romania, parte a Liberty Global, a inregistrat cresteri pe toate segmentele de business in trimestrul al doilea din 2017, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor UPC si imbunatatirea ofertei de servicii pentru clienti.

Astfel, compania a atras cu 6,1% mai multi clienti pe televiziune digitala in trimestrul doi si cu 8,1% mai multi clienti de Internet. De asemenea, compania a plusat 16,2% pe segmentul de telefonie.

Cresterea anuala a veniturilor a fost de 7,2%. UPC a adaugat aproximativ 268.000 de case in ultimele 12 luni, reprezentand o crestere de 10% fata de trimestrul doi din 2016.

Extinderea serviciilor digitale la nivel national

UPC Romania a continuat investitiile pentru a aduce serviciile digitale in cat mai multe zone din tara, la finalul lunii iunie 2017 acestea fiind disponibile pentru 2.940.800 de case, o crestere de 10% comparativ cu aceeasi perioada din 2016. Astfel, anual s-au adaugat aproximativ 268.000 case in aria de acoperire digitala UPC.

UPC a inregistrat cresteri pe segmentul serviciilor de internet, compania adaugand 41.400 de noi abonamente de internet de la an la an, ceea ce reprezinta o crestere anuala de 8,1%. La 30 iunie 2017, UPC oferea servicii de internet catre 553.700 de clienti. Rata accelerata de adoptie a modem-ului Connect Box – peste 250.000 de clienti beneficiind de cea mai buna experienta Wi-Fi in toata casa – confirma ca serviciul de internet de la UPC indeplineste nevoia de conectivitate a clientilor. De asemenea, prin reconfigurarea portofoliului de produse in prima parte a acestui an, toata baza de clienti UPC a trecut la noul portofoliu beneficiind de viteze de internet de peste 150 Mbps.

Televiziunea digitala a adus companiei un plus de 37.600 de abonamente in ultimul an, baza de abonamente crescand cu 6,1% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la un total de 654.900 de clienti. Experienta de divertisment a clientilor UPC este puternic imbunatatita cu media-box-ul inovator Horizon, care beneficiaza de functia Replay TV, ce permite vizualizarea emisiunilor si filmelor preferate cu pana la 7 zile in urma.

Segmentul de voce a inregistrat o crestere anuala de 16,2%, in al doilea trimestru din 2017 compania atingand o baza de aproximativ 503.200 de clienti pentru serviciile de telefonie.

Cresterea tuturor segmentelor de business si a veniturilor

In T2 2017, UPC Romania a inregistrat o crestere a bazei de abonamente (RGU), adaugand 136.000 noi abonamente, comparativ cu anul trecut (crestere de 6,2%), baza totala de RGU ajungand la 2.318.000 la 30 iunie 2017.

De asemenea, baza de clienti a UPC Romania a crescut in T2 2017 cu aproximativ 52.000 noi clienti comparativ cu perioada similara a anului trecut. Astfel, compania a incheiat trimestrul II 2017 cu un numar total de 1.297.100 clienti (UPC Romania + Focus Sat).

In T2 al acestui an, UPC Romania a inregistrat venituri de 183,1 milioane lei, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2% fata de 170,8 milioane lei in trimestrul II din 2016 (respectiv peste 361,5 milioane lei in semestrul I 2017, comparativ cu 339,5 milioane lei in semestrul I 2016).