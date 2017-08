Expertul IT Bill Burr este “vinovat” pentru introducerea sistemului parolelor complexe si, la aproape 15 ani distanta, spune ca regreta acest lucru.

In urma cu 15 ani, Burr a scris instructiunile pentru securitatea parolelor pentru National Institute of Standards and Technology din State. Acestea includeau sugestii privind complexitatea parolelor si ca acestea ar trebui schimbate la fiecare trei luni si, bineinteles, sa includa obligatoriu mai multe caractere. “Parolele complicate innebunesc oamenii!”, a declarat el, recent, spunand ca regreta ceea ce a facut.

Burr spune ca oamenii aleg, in continuare, parole simple si previzibile, insa introduc caractere pe care, uneori, le uita. “Mult din ceea ce am facut, regret”, a spus el, citat de Wall Street Journal.

Multe Website-uri au preluat regulile, obligand oamenii sa introduca combinatii bizare de caractere, fortandu-i pe acestia sa includa numere, majuscule si semne de punctuatie. Foarte multi uita parolele la scurt timp dupa aceea, scrie Independent.co.uk.