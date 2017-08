Apple a si supravietuit intr-o competitie acerba aproape 40 de ani, a si devenit cea mai valoroasa companie din lume. E in parte un miracol, atat cat permite tehnologia si economia, dar si inspiratie.

Apple, pe scurt, e un startup pornit in garaj, care valoreaza astazi peste 158 de miliarde de dolari ( a ajuns si la 800 de miliarde) si are in banci 261,5 miliarde de dolari. Sunt bani cu care ar putea cumpara multi dintre rivalii sai, daca nu si tari.

Citeste articolul integral pe Playtech.ro

Sursa foto: Playtech.ro