Astfel, CV-ul lui Gates dezvaluie ca pe atunci, student la Harvard fiind, castiga 15.000 de dolari pe an, echivalentul a circa 75.000 $, in prezent. Impresionant pentru un proaspat student.

Desi nu este foarte clar de unde genera aceste venituri, CV-ul spune ca el si viitorul co-fondator al Microsoft, Paul Allen (astazi cu o avere de peste 20 de miliarde de dolari) lucrau in parteneriat pentru design-ul unui program pentru computerele Intel, scrie CNBC.com.

CV-ul arata de asemenea ca Gates lucra ca programator la TRW Systems Group, in Vancouver, un dezvoltator de systeme software pentru armata – grup achizitionat in 2002 de Northtrop Grumman.

In mod inedit, in 1974, Gates si-a trecut in CV pe langa varsta si starea civila (necasatorit la acea data), dar si inaltimea si greutatea – ceva complet irelevant astazi, mai ales in industria programatorilor.

Cei doi antreprenori fondau, un an mai tarziu, Microsoft si schimbau istoria.