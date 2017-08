eBook-urile alese de noi fac parte din campania Back to School, ce se desfasoara pana pe 3 septembrie si ofera reduceri de pana la 50% la o gama variata de produse, de la produse scolare pana la laptopuri si eBook-uri. Daca te gandesti ca e momentul potrivit pentru a-ti cumpara sau schimba eBook-ul, iata trei modele la reduceri, din oferta de toamna a evoMAG.

Tableta E-Book Reader Kruger&Matz Library KM0199

Kruger&Matz Library este o optiune excelenta pentru cei care iubesc sa citeasca, dar nu vor sa ia cu ei cartile preferate, care pot fi deseori voluminoase. Dispune de un ecran de 6 inch cu tehnologie E-ink, cea mai importanta caracteristica fiind aceea ca imita foarte bine hartia adevarata. In realitate Kruger&Matz E-book reflecta lumina la fel ca si hartia clasica, astfel incat toate scrisul, numerele, semnele si imaginile vor arata ca si cand sunt scrise cu cerneala. Astfel, fie ca citesti o perioada indelungata in confortul propriei case sau in parc intr-o zi insorita, ecranul va reda imaginea fara sa iti oboseasca ochii.

Modelul Kruger&Matz Library are o memorie RAM de 128 MB si o capacitate de stocare de 8 GB. Memoria ii poate fi marita printr-un card optional Micro Secure Digital Card (pana la 32GB). Suporta urmatoarele formate: Adobe PDF, Txt, html, FB2, RTF, Mobipocket.

Mai multe detalii despre acest model si pretul sau, redus cu 28% gasesti aici.

E-Book Reader Amazon Kindle Gen8

Modelul Kindle Gen8 are un ecran de 6 inch, dispune de tehnologia E-Ink cu 16 nuante de gri si este compatibil cu urmatoarele formate Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX sau BMP, GIF, JPEG, PNG pentru imagini.

Dispune de o capacitate de stocare de 4GB, se poate conecta la reteaua Wifi si are o autonomie de pana la o luna (utilizata in regim normal cu Wifi-ul oprit).

Modelul Kindle Gen8 se afla in oferta evoMAG redus cu 24%. Pretul, aici.

Tableta Kruger&Matz Eagle 701

Modelul Eagle 701 are un procesor Quad-Core de 1.3GHz, o diagonala de 7 inch, rezolutie de 1024 x 600 si este dotata cu o placa video Mali 400 MP2. Dispune de o capacitate de stocare de 16 GB si de o memorie RAM de 1024 MB. De asemenea, memoria ii poate fi marita printr-un card optional Micro Secure Digital Card (pana la 32GB). Are o viteza de transmise a datelor 3G si Wi-Fi. Acumulatorul are o capacitate de 2700 mAh.

Mai multe detalii despre modelul Eagle 701 si pretul tabletei, redus cu 25%, gasesti aici.

E-Book Reader Kindle PaperWhite 2015

Modelul PaperWhite 2015 vine cu un display cu diagonala de 6 inch si o rezolutie de 1440x1080. Acesta are o memorie flash de 4GB, iar formatul imaginii suportate este BMP, PNG, GIF si JPEG. Ca si autonomie, bateria tine 8 saptamani cu utilizare jumatate de ora de lectura pe zi, conexiunea Wi-Fi oprita si setarile de lumina la nivelul 10. Mai multe detalii despre modelul PaperWhite 2015 si pretul acestuia, redus cu 14%, gasesti aici.

Sursa foto: Pixabay.com