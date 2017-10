Strategia de repozitionare a Vodafone va fi implementata din 6 octombrie 2017 in toate cele 36 de tari in care este prezent brandul si este conceputa pentru a evidentia convingerea operatorului ca noile tehnologii si servicii digitale joaca un rol pozitiv in transformarea societatii si in imbunatatirea calitatii vietii fiecaruia dintre noi in anii urmatori. Noua pozitionare si noul slogan „Hai sa ne bucuram impreuna de viitor. Ready?” se concentreaza pe abordarea optimista privind viitorul.

Noua identitate vizuala evidentiaza si mai mult emblematicul simbol al ghilimelelor folosit de Vodafone, aceasta fiind cea mai mare schimbare a unuia dintre cele mai recognoscibile simboluri ale brandului. Simbolul ghilimelelor va aparea acum ca element grafic central prezent in toate activitatile de comunicare si marketing. Sigla va avea un design nou 2D, care va inlocui vechea abordare 3D.

Campania de repozitionare de brand a Vodafone Romania este dezvoltata pe toate canalele de comunicare si in toate punctele de contact cu clientul, incluzand formate online inovatoare si ecrane digitale, precum si pe canalele traditionale TV, print si OOH. Spotul TV este construit in jurul noului slogan si prezinta istoria salutului, din cele mai vechi timpuri si pana la cele mai noi instrumente digitale care ajuta oamenii sa fie conectati cu cei dragi.

„In cei peste 20 de ani de istorie in Romania, Vodafone nu a fost doar un furnizor, ci un partener pentru clienti, punand tehnologia si inovatia in beneficiul acestora si imbunatatindu-le astfel viata. Acum, facem un pas mai departe si abordam cu optimism ideea unei vieti mai bune prin tehnologie din perspectiva unui viitor interesant, fapt care ne face pe toti increzatori cu privire la noile oportunitati. Noua pozitionare are la baza rezultatele unei cercetari ample realizate de Grupul Vodafone, care indica faptul ca oamenii sunt entuziasmati de viitor, dar si putin ingrijorati de ceea ce urmeaza. Este valabil si pentru Romania. Rolul brandului nostru este de a-i invita pe romani si de a le fi alaturi in aceasta calatorie surprinzatoare spre viitor”, a declarat Laura Barbu, Brand and Marketing Director, Vodafone Romania.

Strategia de pozitionare a brandului si campaniile de publicitate au fost dezvoltate dupa o cercetare cantitativa si calitativa ampla, precum si dupa testarea conceptului in 17 tari, inclusiv Romania, pe aproape 30.000 de persoane.

Pentru a construi cea mai buna abordare pentru noua pozitionare, Grupul Vodafone a realizat un studiu de opinie la care au participat aproape 13.000 de persoane, din 14 tari, pentru a evalua gradul de optimism al oamenilor privind viitorul. Studiul realizat de YouGov a identificat faptul ca persoanele, indiferent de varsta, considera ca inovatia tehnologica va avea cea mai mare influenta pozitiva asupra viitorului in urmatorii 20 de ani. De asemenea, persoanele cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani sunt cele mai optimiste cu privire la viitor: 62% dintre cei mai tineri cred ca nivelul de trai va fi mai bun in urmatorii 20 de ani comparat cu situatia actuala. Mai mult decat atat, respondentii din toate grupele de varsta considera ca nivelul lor de trai si cel al copiilor lor se va imbunatati in urmatorii 20 de ani.

Studiul YouGov a fost realizat intre 18 si 25 septembrie 2017, pe un esantion de oameni cu varsta cuprinsa intre 18 si 55+ ani din Africa de Sud, Australia, Cehia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Noua Zeelanda, Portugalia, Spania, Turcia si Ungaria.

De asemenea, compania de consultanta Futerra a identificat pentru Vodafone zece dintre cele mai importante tendinte emergente care ar putea transforma viata personala si cea profesionala. Progresele tehnologice identificate de expertii futurologi din cinci tari includ componente printate 3D pentru constructia de case, cresterea capacitatii globale de productie a energiei electrice cu ajutorul extinderii panourilor solare de la acoperisuri, la ferestre, pereti si chiar autostrazi, interventii medicale personalizate si bio-printarea 3D a organelor si a membrelor, noi sisteme de transport cu trenuri care ating viteze de pana la 966km/h, proiecte la scara larga de captare a apei care vor transforma viata a peste 1,2 miliarde de oameni din zone cu deficit din punct de vedere al resurselor acvatice.

In Romania, brandul Vodafone a construit, pe parcursul celor 20 de ani de existenta, pe ideea de inovatie in tehnologie, in servicii si in comunicare. Operatorul a fost primul care a oferit servicii 3G (in 2005) si 4G (in 2012). Alte premiere ale Vodafone Romania pe piata locala de telecomunicatii includ lansarea primului serviciu de recunoastere automata a vorbirii (in 2014), precum si prima campanie ce a inclus continut 360° dedicat care ilustreaza cum ar putea arata meseriile viitorului cu ajutorul realitatii virtuale.